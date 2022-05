Eurovision 2022: le esibizioni dei conduttori e gli ospiti annunciati di Måneskin a Il Volo

Eurovision 2022. L’1 maggio i tre conduttori dello show, Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, si sono trasferiti ufficialmente a Torino per iniziare le prove dello spettacolo più atteso di quest’anno. Nel frattempo sono già stati resi noti alcuni degli ospiti che prenderanno parte all’evento.

Ma cosa succederà durante le due semifinali, previste per 10 e 12 maggio, e il gran finale del 14 maggio in onda su Rai1? Iniziano a trapelare le prime conferme.

Eurovision 2022 programma

Tutte e tre le puntate inizieranno con un momento affidato ad uno dei tre presentatori. Nella prima semifinale sarà Alessandro Cattelan il protagonista che, come spiegato alla stampa, cercherà di mostrare a tutto il mondo il carattere degli italiani con autoironia prendendo in giro gli stereotipi legati al nostro paese.

La finale sarà invece aperta dai Rockin’ 1000, la band formata da oltre 1.000 musicisti che saranno diretti da Giulio Nenna in un esibizione live da piazza San Carlo a Torino. Al rientro in studio toccherà a Laura Pausini ricordare a tutti perché è la star italiana più nota al mondo. La cantante infatti sarà protagonista di un importante set con cambi di scena in un cui proporrà le sue hit in ben cinque lingue diverse: italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese.

Anche Mika si esibirà con una “performance nella performance” durante la finale con un medley dei sui brani più noti e il suo ultimo singolo.

GLI OSPITI

La prima semifinale del 10 maggio vedrà salire sul palco Dardust con Benny Benassi e Sophie and the Giants. Ci sarà inoltre spazio per Diodato. Il cantautore avrebbe dovuto rappresentare l’Italia con Fai rumore nel 2020 ma, a causa pandemia, la gara è stata annullata e la sua esibizione è stata registrata in solitario all’Arena di Verona e trasmessa nello show sostitutivo. Una bel gesto quello degli organizzatori di ridargli un pezzetto di quel palco sfiorato.

Per la seconda semifinale del 12 maggio è invece stato annunciato un trio made in Italy amato e stimato in tutto il mondo… Il Volo.

Ancora nessuna conferma ufficiale ma ci sembra inevitabile e certo che i Måneskin durante la finale del 14 maggio saliranno sul palco dell’Eurovision 2022 e, molto probabilmente, oltre alle loro hit presenteranno finalmente il nuovo singolo, anticipo del disco registrato negli scorsi mesi a Los Angeles, nell’interval act.

Tra gli ospiti anche la prima vincitrice italiana dell’Eurovision, Gigliola Cinquetti, che trionfò nel 1964 a Copenhagen con Non ho l’età, si classifico seconda nel 1974 e condusse nel 1991 l’ultima edizione italiana, ad oggi, dell’Eurovision Song Contest con Toto Cutugno.