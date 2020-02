Diodato Fai rumore. Il cantautore si è esibito ieri, martedì 4 febbraio, in occasione della serata di apertura del 70° Festival della Canzone Italiana.

Nella classifica della serata determinata dal voto della giuria demoscopica l’artista si è classificato al terzo posto con Fai rumore, brano estratto dall’album Che Vita Meravigliosa, in uscita per Carosello Records il 14 febbraio 2020.

La canzone è già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming e download.

Diodato Fai rumore

Scritta e composta da Diodato, con la collaborazione per le musiche di Edwyn Roberts, la canzone è un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto, dove muore ogni umanità.

A poche ore dall’inizio del 70° Festival della Canzone Italiana, Diodato ha inoltre ricevuto il premio Lunezia per il testo di Fai rumore.

Disponibile anche il videoclip del brano in cui il concetto alla base della canzone esplode a pieno in un crescendo di luci, fumo e distanze. L’artista è immerso in un’atmosfera onirica – perfettamente resa visivamente da una serie di vignette girate in slow motion – e cerca di creare un contatto, di comunicare con una figura femminile che continua a sfuggirgli, per poi riuscire a raggiungerla solo nel finale, con un abbraccio ricco di significato.

Nel 2020 Diodato sarà live per la prima volta all’Alcatraz di Milano (22 aprile 2020) e all’Atlantico di Roma (29 aprile 2020).

Foto di Giuseppe Gradella.