Eurovision 2022: la top 5 delle prove ufficiali della manifestazione (VIDEO)

Eurovision 2022. Sempre più vicina l’inaugurazione dell’Eurovision Song Contest 2022, in programma al PalaOlimpico di Torino (Italia) dal 10 al 14 maggio. Si sono concluse le prove ufficiali (due per ogni nazione, la prima delle quali si è eccezionalmente svolta a porte chiuse) e come da tradizione andiamo ad analizzare le cinque canzoni a cui gli scommettitori elargiscono le maggiori possibilità di portare a casa il titolo.

A differenza degli anni passati, la situazione attuale vede una favorita d’obbligo (l’Ucraina, salita al primo posto della classifica dei bookmaker in seguito all’invasione del suo territorio da parte dell’esercito russo) e diverse outsider più o meno credibili. Il riscontro delle prossime prove e la reazione del pubblico alle due semifinali permetteranno di restringere ulteriormente il campo d’azione e di smuovere ulteriormente le carte in tavola – per adesso ci limitiamo ad evidenziare i pro e contro di ogni nazione nell’avvicinamento alla finalissima.

La settimana eurovisiva entrerà nel vivo il 10 e 12 maggio con le due semifinali (per la prima volta trasmesse su Rai 1) raggiungendo il climax sabato 14 maggio per la finalissima, a cui l’Italia sarà ammessa di diritto in quanto campione in carica e paese ospitante. Lo show andrà in onda dal PalaOlimpico di Torino e vedrà alla conduzione Alessandro Cattelan, Laura Pausini e MIKA, mentre sono confermati al commento italiano Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio con l’aggiunta della conduttrice e speaker radiofonica Carolina Di Domenico.

