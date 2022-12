Eugenio in Via Di Gioia: “Tornano” è il brano che segna il loro ritorno

Gli Eugenio in Via Di Gioia pubblicano il nuovo singolo Tornano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 9 dicembre 2022 (Virgin Records / Universal Music Italia). La band ha annunciato anche le date del tour che terrà nel 2023.

“Tornano è una canzone arrivata tutto d’un tratto, durante un viaggio di ritorno verso casa, quando gli amici dormono, la musica è spenta e il rumore delle ruote sull’asfalto porta la mente a viaggiare nei ricordi. Fa impressione accorgersi che non gli attimi di gioia, ma i momenti più inaspettati, sottili e strani, se erano condivisi, diventino i più intensi”, hanno raccontato gli Eugenio in Via Di Gioia presentando il loro nuovo singolo.

La band si prepara a festeggiare i 10 anni di carriera e tour insieme. Il loro percorso, iniziato per le strade di Torino, è culminato quest’anno con la pubblicazione dell’album Amore e Rivoluzione. Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno messo il proprio talento a servizio della musica, dell’arte e dell’attivismo. Così, oggi, la loro poliedricità è legata a gesti simbolici, impegno civico e amore.

Eugenio in via di gioia, live 2023

Nel 2023, la band sarà impegnata in un nuovo tour che prenderà il via il 25 marzo da Bari. Gli Eugenio in Via Di Gioia toccheranno poi tutta Italia con i loro live. Ecco qui di seguito le date ad oggi confermate:

25 MARZO – BARI – DEMODE’

26 MARZO – NAPOLI – DUEL

30 MARZO – BOLOGNA – ESTRAGON

31 MARZO – ROMA – ATLANTICO

1°APRILE – SENIGALLIA – MAMAMIA

5 APRILE – PADOVA – HALLE

6 APRILE – MILANO – ALCATRAZ

I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

