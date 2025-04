Eugenio Finardi: 50 anni di musica e il nuovo album “Tutto”

Eugenio Finardi a distanza di undici anni dall’ultimo progetto discografico, Fibrillante del 2014, pubblica il nuovo album di inediti Tutto (distribuito da ADA Music Italy). Tre anni fa la raccolta Euphoria Suite.

Tutto, il suo ventesimo album sarà disponibile in digitale dal 9 maggio e il 16 maggio in cd e vinile, e arriva a cinquant’anni di distanza dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini.

L’album, scritto e realizzato da Eugenio Finardi con Giuvazza Maggiore, fonde cantautorato e sperimentazione, intrecciando suoni organici e campionamenti, tempi musicali in continua variazione e nuove tecniche di scrittura.

Tutto si compone di 11 brani che raccontano la complessità del presente e le domande universali dell’esistenza, affrontati con la libertà espressiva e con la profondità che da sempre caratterizzano l’artista milanese.

Eugenio Finardi – Tutto – tracklist

01 – Futuro

02 – Bernoulli

03 – Tanto Tempo Fa

04 – La Battaglia

05 – Francesca Sogna ft. Pixel

06 – La Mano Di Uno Che Sa

07 – Onde Di Probabilità

08 – I Venti Della Luna

09 – Massiccio Attacco Di Panico

10 – Pentitevi

11 – La Facoltà Dello Stupore

Venerdì 16 maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese (Modena) ci sarà la data zero del tour TUTTO 75/25 (prodotto da Imarts International Music and Arts). Sarà un’anteprima esclusiva dello spettacolo che Eugenio Finardi porterà in giro per tutta l’Italia la prossima estate.

Sarà un’occasione per poter ascoltare le sue canzoni che raccontano 50 anni di carriera, dai suoi brani storici fino alle nuove canzoni di Tutto, in un dialogo tra passato e presente.

Immagine di copertina di Fabrizio Fenucci