Etta torna con “Curre Curre Guagliò”, una versione rock/nu metal dell’iconico brano dei 99 Posse

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 aprile (data affatto casuale), Curre Curre Guagliò feat 99 Posse (B Music Records – ADA Music Italy – Warner Music Group) è il nuovo singolo di Etta, che ha dato vita a una rilettura in chiave rock/nu metal dell”iconico brano – manifesto del gruppo musicale partenopeo, proponendone una versione personale, travolgente, diretta e senza filtri, la cui produzione è stata firmata da V_Rus.

“Fare musica, per me, non è mai stato solo intrattenimento. È un atto culturale e umano. È uno strumento per smuovere le coscienze, per farci sentire vivi, presenti, responsabili. In un momento storico in cui tutto sembra correre verso il disastro, abbiamo bisogno di svegliarci. E l’arte può ancora farlo“, ha dichiarato Etta.

Poi, ha aggiunto: “La collaborazione con i 99 Posse è stata non solo un onore, ma una tappa fondamentale di questo percorso. Loro hanno aperto la strada, hanno acceso la miccia. Io sento la responsabilità di continuare a farla bruciare.

Questo progetto è anche un gesto di gratitudine verso chi ha avuto il coraggio di parlare in modo chiaro quando non era comodo farlo. La vera lotta, oggi, non è tanto politica quanto culturale. È nella testa, nel linguaggio, nei simboli. È lì che dobbiamo tornare a combattere. Perché finché la cultura resta addormentata, anche la coscienza collettiva non si muove. E allora sì, curre curre guagliò ,ma non per scappare, bensì per svegliarsi“.

ETTA, “CURRE CURRE GUAGLIò” FEAT 99 POSSE

Pubblicato per la prima volta nel 1993, Curre Curre Guagliò è diventato subito un simbolo di ribellione, identità e coscienza collettiva.

In un’Italia attraversata da tensioni sociali, lotte studentesche e fermento politico, il brano era infatti diventato il suono della resistenza; una voce che arrivava dalle periferie, dai margini, dove la voglia di cambiare le cose era più forte della paura.

E oggi? Più di trent’anni dopo, in un’epoca anestetizzata dal rumore costante, dalla superficialità dei contenuti e dall’individualismo dilagante, questo grido è ancora drammaticamente attuale e sempre più forte.