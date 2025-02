Dopo “Amadeus” Etta torna nella città dei fiori con “Perché Sanremo è Sanremo”

Dopo Amadeus, Etta torna a Sanremo con un nuovo brano sulla kermesse, Perché Sanremo è Sanremo, prodotto da V_Rus per B Music Records e distribuito da ADA Music Italy – Warner Music Group.

La giovane artista non abbandona dunque la vena provocatoria che la contraddistingue. Anzi, riprende il tema dello scorso anno, portando a un nuovo livello.

Di fatto, se Amadeus era un inno a un personaggio simbolo della televisione italiana, Perché Sanremo è Sanremo si spinge decisamente oltre, diventando una critica al sistema e un omaggio alla spettacolarità stessa dell’evento.

“Sanremo ha bisogno di energia, e il rock è energia pura. Con Perché Sanremo è Sanremo voglio far urlare, riflettere e sorridere. Perché, in fondo, Sanremo è di tutti e io sono qui per ricordarlo a modo mio”.

ETTA, “PERCHè SANREMO è SANREMO”

Tra riff taglienti e un testo satirico, Perché Sanremo è Sanremo esplora con ironia e irriverenza i meccanismi del Festival – tra backstage, gossip e la febbre del Fantasanremo – trasformandosi in un vero e proprio grido liberatorio, che non lascia spazio alla neutralità: o si ama o si odia, ma sicuramente non passa inosservato.

A questo proposito, il brano – che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla settimana di Sanremo – sarà accompagnato da un videoclip a cura di Nomods Film in cui Etta incarna un supereroe pronto a “salvare il Festival” con il suo messaggio, in perfetto stile pop-punk.