Eterea esordisce con il singolo “Giura” feat. Nashley

Giura è il primo singolo di Eterea (all’anagrafe, Federica Corsi), in rotazione radiofonica e negli store digitali dall’11 novembre 2022. Il brano vede la partecipazione del rapper vicentino Nashley.

La collaborazione tra i due artisti è nata durante l’ultima edizione del prestigioso Premio Lunezia, ad Aulla (MS). Nashley era protagonista della serata per la premiazione del suo brano Giovane e Triste. In quell’occasione, ha conosciuto Eterea, ospite della manifestazione, proprio sul palco; ed ascoltando il brano, decide di proporle una strofa rap per completare il pezzo.

Giura, con l’inserimento della strofa rap, ha assunto una nuova impronta. I producer Beppe Stanco e Andrea Monteforte hanno poi deciso di dargli un taglio tra acustico ed elettronico, definendo un beat sempre in evoluzione durante i 3 minuti del brano. Nella realizzazione della versione definitiva del pezzo è stata fondamentale la collaborazione con lo staff di Nashley: il mix ed il mastering sono stati curati da Enrico Bulla.

Eterea: l’uscita di Giura è un primo traguardo

A proposito del brano, Eterea ha dichiarato: “Dopo aver atteso mesi, oggi sono molto fiera di me stessa. Questo brano, come ogni canzone che scrivo, è una parte di racconto della mia vita. L’uscita di “Giura” è il raggiungimento dei primi traguardi che sono solo l’inizio degli obiettivi che mi sono prefissata nel momento zero in cui ho intrapreso questo percorso. Il brano parla di una relazione di stampo tossico. Si descrive una situazione dove il volersi bene reciproco di due persone purtroppo sembra non bastare e i vizi (alcool/ droghe) portano a non far basare più il legame tra i due individui sull’onestà. Felicissima di questa collaborazione con Nashley un artista che stimo molto e che ha dato un grande contributo alla realizzazione del brano”.

Giura è stato presentato in anteprima il 9 ottobre 2022 sul palco dell’Ocean Theater di Brooklyn (New York), in occasione della XIV edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York. Eterea e Nashley si sono esibiti sul palco insieme a grandi nomi della scena musicale italiana come Clementino, Anna Tatangelo, Diodato e Pupo.

Dopo l’esibizione a New York, Eterea ha duettato in New Jersey con Fausto Leali interpretando con lui il brano vincitore del Festival di Sanremo 1989, Ti Lascerò. Durante l’estate, l’artista si è esibita in apertura dei concerti di Elettra Lamborghini e Riky. E’ stata ospite di varie tappe del tour di Fausto Leali. Il 7 settembre scorso, ha aperto la Partita del Cuore con la Nazionale Italiana Cantanti allo stadio di Monza, andata in onda su Rai 2.

Attualmente, Eterea è impegnata con il suo team di lavoro tra Roma e Milano per la realizzazione di altri brani. Questi inediti andranno a formare il suo primo EP, la cui uscita è prevista per il 2023.

il testo di Giura feat. Nashley

Ti avvicini con lo sguardo assente

Con calma apparente che

Nasconde la tua selvaggia aggressività.

Vivo sola in un appartamento

Vuoti di memoria sparsi

Sopra il pavimento

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura

Io vivo a pezzi

Sempre di corsa

Mille domande

Poi zero progressi

Troppi progetti

Hai tu la risposta

Questo è uno show a cui tu mai crederai

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura

Che non mi ferirai più, uh

Uh-uh-uh

Tu sai il male che fai…

Uh-uh-uh

Tu mi stringi più forte

Tutta la notte

Attorno al collo ho le impronte

Speranza e morte

Tu sai cosa mi fai

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura

Yeah,

Se mi sono chiesto perché

Siamo così bravi a cadere

Brucerò tutti i miei soldi

Solo per non avere niente

Mi sono chiesto di te

Non pensare che non ti cerchi

Questo mondo è piccolo sai

La mia stanza non ha le pareti

E corriamo come due pazzi

Per cercare una strada

Che non ci porti nei soliti posti

Sempre quella sbagliata

Non sono bravo nei modi di fare

Farò dei nodi a collane

Così ogni stronzo che mi vuole morto da sempre mi spiace ma dovrà aspettare

È così vuota questa casa

Sembra un buco senza fondo

Scusa se ho fatto un casino

Ma è una vita che mi annoio

E sarà (sarà)

Che nel mio cuore dorme un nido di serpi

Ed è meglio lasciarli da soli

…Che non mi ferirai più, uh

Uh-uh-uh

Tu sai il male che fai…

Uh-uh-uh

Tu mi stringi più forte

Tutta la notte

Attorno al collo ho le impronte

Speranza e morte

Tu sai cosa mi fai

Giurami amore sempre

Giura, giura, giura