Esseho presenta in acustico il suo ultimo progetto “Sangue//Saliva”

Esseho (all’anagrafe Matteo Montalesi) è pronto a presentare live l’ultimo progetto discografico Sangue//Saliva. Il 2 marzo 2023 parte dal Monk di Roma il suo tour acustico nei club italiani.

Sangue//Saliva è un Ep completamente suonato, che Esseho ha prodotto insieme ad Amanda Lean e Not For Climbing. A livello lirico, il disco racconta l’amore nella sua versione più fisica racchiudendo un universo di sentimenti all’interno di una camera da letto. Così, compie un’analisi agrodolce delle contraddizioni dell’amore giovanile, che alterna morsi e carezze, imbarazzo e sublimazione dei propri corpi. Ciò, in un gioco di contrapposizioni che vede proprio nei due elementi alla base del titolo le sue perfette rappresentazioni metaforiche.

Il disco (Bomba Dischi/Universal) è composto di 5 tracce:

1. Bla

2. 16:9 (feat. Drast), coprodotta da Niccolò Contessa (I Cani)

3. Luna

4. Stupido

5. Marea

Dopo i singoli 16:9 feat. Drust e Luna, Esseho ha pubblicato la live session di Marea, brano dalle venature folk-cantautorali, nel quale racconta – voce e chitarra – qualcosa di intimo e di difficile da dire anche a se stessi. Dal 20 febbraio 2023 il polistrumentista e autore romano ha pubblicato anche la live session di Bla. Il video è stato girato all’interno di un bilico allestito, in cui il brano è stato registrato in presa diretta, in chiave acustica (qui è visibile la live session).

Esseho in tour

Esseho ha scelto la dimensione dei club e in acustico per presentare al pubblico Sangue//Saliva. Ecco qui di seguito le date dei live, organizzate e prodotte da Magellano Concerti:

2 marzo – ROMA – Monk

9 marzo – BOLOGNA – Locomotiv

10 marzo – BERGAMO – Nxt Station Platz

11 marzo – PIACENZA – Musici per Caso

22 marzo – MILANO – Arci Bellezza

24 marzo – NAPOLI – Foqus