In attesa del nuovo EP Esseho fuori con due brani: “16:9” con Drast e “Luna”

Esseho 16:9 e Luna testo e significato della doppia release lanciata dall’artista Bomba Dischi venerdì 4 novembre in attesa dell’uscita del nuovo EP:

Il cantautore, Producer e polistrumentista romano classe ’97 ha fatto il suo esordio discografico con Aspartame, album uscito a giugno del 2021. Ora è tornato con due brani apparentemente diversi e distanti tra loro. Il primo, 16:9, lo vede duettare con Drast degli PSICOLOGI ed è co-prodotto da Niccolò Contessa de I Cani.

Si tratta di un brano urban-pop dal sapore agrodolce che esplora tentazioni e contraddizioni di un amore che al contempo è anche guerra.

Luna è una canzone più sperimentale che vede alla produzione Esseho, Amanda Lean e Not For Climbing. È caratterizzato da un uso post cantautorale dellʼautotune che, in un gioco di contrapposizioni, dà voce al disincanto e alla delusione in seguito a un abbandono.

Questi due pezzi anticipano l’uscita dell’EP Sangue//Saliva, fuori dal 2 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Esseho 16:9 e LUNA significato dei brani

Ecco come racconta queste due canzoni Esseho:

16:9

“Nasce in un momento in cui ero emotivamente solo e in cerca di distrazioni per non pensare alla vita che mi schiacciava la testa. ʻMi piace se sei volgare, toccare, guardare, ferire, assaggiareʼ. Nessuno meglio di Drast poteva interpretare il senso del brano, dando così un contributo unico.”

Luna

“È il brano forse più particolare dei due, in cui la ricerca sonora supporta la tematica centrale, affrontando lʼaccetta- zione della morte e dei sensi di colpa: ʻTu che dormivi nuda mi ricordavi la lunaʼ.”

Cover & Shooting: Giacomo Gianfelici.

Per leggere i testi dei brani e ascoltarli potete cliccare qui sotto sui titoli.