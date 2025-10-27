Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring di “Una storia importante”, da Ultimo a Giorgia

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album Una Storia Importante, in uscita il 21 novembre in tutto il mondo per Friends & Partners/Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment.

Restaa ancora top secret solo il nome dietro a un duetto molto atteso, quello su L’Aurora.

Eros Ramazzotti – Una Storia Importante: la tracklist e i featuring

Dopo il successo radiofonico del singolo Il mio giorno preferito, uscito lo scorso agosto e subito balzato al numero 1 della classifica radio EarOne – primo artista a riuscirci nel 2025 – Eros Ramazzotti continua a svelare nuovi dettagli del progetto Una Storia Importante (in versione spagnola Una Historia Importante).

L’album conterrà inediti, duetti e brani iconici riarrangiati. Tra gli ospiti confermati: Elisa, Jovanotti, Max Pezzali, Ultimo, Andrea Bocelli, Giorgia e due nomi internazionali d’eccezione: Carín León e Lali.

Carín León e lali

Óscar Armando Díaz de León Huez, in arte Carín León, è un cantautore messicano classe 1989 tra i più rappresentativi della musica regionale latina. Vincitore di tre Latin Grammy (e un Grammy Award nel 2025 per Boca Chueca, Vol. 1), è noto per le sue collaborazioni con Matisse, Édgar Barrera e altri nomi della scena pop e norteña contemporanea. Nel 2022 è stato il terzo artista messicano più ascoltato su Spotify.

Mariana “Lali” Espósito è una cantante, attrice e performer argentina nata nel 1991. Icona del pop latino, nel nuovo album di Eros Ramazzotti interpreta con lui una nuova versione di Fuego en el fuego, in bilico tra sensualità e romanticismo. Un duetto inedito che segna l’incontro tra due generazioni e due mondi musicali differenti.

L’Aurora: il duetto ancora segreto

Resta invece il mistero attorno al featuring di L’Aurora, brano del 1996 dedicato alla figlia Aurora Ramazzotti. Nella tracklist ufficiale, infatti, il nome del duetto è sostituito da una serie di asterischi.

Tra i fan circola l’ipotesi che possa trattarsi di Laura Pausini, grande amica e collega di lunga data il cui nome, se contiamo gli asterischi, potrebbe starci.

Non è perà da escludere secondo noi l’ipotesi che Eros abbia deciso di condividere il microfono proprio con Aurora, oggi neomamma e da tempo desiderosa di intraprendere la carriera musicale. Un gesto che renderebbe il brano ancora più simbolico e personale.

La tracklist ufficiale di “Una Storia Importante”

Il mio giorno preferito

L’Aurora feat. ************

Un’emozione per sempre feat. Ultimo

Come nei film feat. Max Pezzali

Festa

La mia strada feat. Jovanotti

Buona stella feat. Elisa

Se bastasse una canzone feat. Andrea Bocelli

Otra como tú feat. Carín León

Domani

Quanto amore sei feat. Giorgia

Solo insieme a te

Stupide parole romantiche

Fuego en el fuego feat. Lali

5 secondi

La versione spagnola “Una Historia Importante”

Mi día preferido

La Aurora feat. ************

Una emoción para siempre feat. Kany García

Se bastase un par de canciones feat. Andrea Bocelli

Fuego en el fuego feat. Lali

Otra como tú feat. Carín León

Mañana

Fiesta

La aventura feat. Jovanotti

Cuánto amor me das feat. Giorgia

Solo junto a ti

Estúpidas palabras románticas

5 segundos

Buona stella feat. Elisa

Come nei film feat. Max Pezzali