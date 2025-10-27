27 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
27 Ottobre 2025

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring di “Una storia importante”, da Ultimo a Giorgia

Grandi classici, inediti e collaborazioni internazionali nel nuovo progetto discografico

News di All Music Italia
Eros Ramazzotti svela la tracklist e i duetti del nuovo album Una Storia Importante
Condividi su:

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album Una Storia Importante, in uscita il 21 novembre in tutto il mondo per Friends & Partners/Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment.

Restaa ancora top secret solo il nome dietro a un duetto molto atteso, quello su L’Aurora.

Eros Ramazzotti – Una Storia Importante: la tracklist e i featuring

Dopo il successo radiofonico del singolo Il mio giorno preferito, uscito lo scorso agosto e subito balzato al numero 1 della classifica radio EarOne – primo artista a riuscirci nel 2025 – Eros Ramazzotti continua a svelare nuovi dettagli del progetto Una Storia Importante (in versione spagnola Una Historia Importante).

L’album conterrà inediti, duetti e brani iconici riarrangiati. Tra gli ospiti confermati: Elisa, Jovanotti, Max Pezzali, Ultimo, Andrea Bocelli, Giorgia e due nomi internazionali d’eccezione: Carín León e Lali.

Carín León e lali

Óscar Armando Díaz de León Huez, in arte Carín León, è un cantautore messicano classe 1989 tra i più rappresentativi della musica regionale latina. Vincitore di tre Latin Grammy (e un Grammy Award nel 2025 per Boca Chueca, Vol. 1), è noto per le sue collaborazioni con Matisse, Édgar Barrera e altri nomi della scena pop e norteña contemporanea. Nel 2022 è stato il terzo artista messicano più ascoltato su Spotify.

Mariana “Lali” Espósito è una cantante, attrice e performer argentina nata nel 1991. Icona del pop latino, nel nuovo album di Eros Ramazzotti interpreta con lui una nuova versione di Fuego en el fuego, in bilico tra sensualità e romanticismo. Un duetto inedito che segna l’incontro tra due generazioni e due mondi musicali differenti.

L’Aurora: il duetto ancora segreto

Resta invece il mistero attorno al featuring di L’Aurora, brano del 1996 dedicato alla figlia Aurora Ramazzotti. Nella tracklist ufficiale, infatti, il nome del duetto è sostituito da una serie di asterischi.

Tra i fan circola l’ipotesi che possa trattarsi di Laura Pausini, grande amica e collega di lunga data il cui nome, se contiamo gli asterischi, potrebbe starci.

Non è perà da escludere secondo noi l’ipotesi che Eros abbia deciso di condividere il microfono proprio con Aurora, oggi neomamma e da tempo desiderosa di intraprendere la carriera musicale. Un gesto che renderebbe il brano ancora più simbolico e personale.

La tracklist ufficiale di “Una Storia Importante”

  • Il mio giorno preferito
  • L’Aurora feat. ************
  • Un’emozione per sempre feat. Ultimo
  • Come nei film feat. Max Pezzali
  • Festa
  • La mia strada feat. Jovanotti
  • Buona stella feat. Elisa
  • Se bastasse una canzone feat. Andrea Bocelli
  • Otra como tú feat. Carín León
  • Domani
  • Quanto amore sei feat. Giorgia
  • Solo insieme a te
  • Stupide parole romantiche
  • Fuego en el fuego feat. Lali
  • 5 secondi

La versione spagnola “Una Historia Importante”

  • Mi día preferido
  • La Aurora feat. ************
  • Una emoción para siempre feat. Kany García
  • Se bastase un par de canciones feat. Andrea Bocelli
  • Fuego en el fuego feat. Lali
  • Otra como tú feat. Carín León
  • Mañana
  • Fiesta
  • La aventura feat. Jovanotti
  • Cuánto amor me das feat. Giorgia
  • Solo junto a ti
  • Estúpidas palabras románticas
  • 5 segundos
  • Buona stella feat. Elisa
  • Come nei film feat. Max Pezzali

 

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro – “Sono un grande”: testo e significato del nuovo brano 1

Tiziano Ferro, testo e significato di "Sono un grande", brano che dà il titolo al nuovo album del cantautore
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 2

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
La cantante Angie entra ad Amici 25 dopo una sfida con Frasa, conquistando il banco grazie a un inedito 3

Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l'inedito "Poco poco"
Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre 4

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 5

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
Tiziano Ferro Quello che si voleva testo significato 6

Tiziano Ferro, testo e significato di "Quello che si voleva", brano di "Sono un grande" nato da una canzone di Chiara Galiazzo
Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025 a cura di Alvise Salerno 7

Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025: Charlie Charles e Blanco, Tiziano Ferro, Ermal Meta, Jacopo Sol...'grandi' ritorni con enormi aspettative
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Tiziano Ferro Milite ignoto testo significato 10

Tiziano Ferro, testo e significato di "Milite ignoto", quarta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"

Cerca su A.M.I.