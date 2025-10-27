Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring di “Una storia importante”, da Ultimo a Giorgia

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album Una Storia Importante, in uscita il 21 novembre in tutto il mondo per Friends & Partners/Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment.
Restaa ancora top secret solo il nome dietro a un duetto molto atteso, quello su L’Aurora.
Eros Ramazzotti – Una Storia Importante: la tracklist e i featuring
Dopo il successo radiofonico del singolo Il mio giorno preferito, uscito lo scorso agosto e subito balzato al numero 1 della classifica radio EarOne – primo artista a riuscirci nel 2025 – Eros Ramazzotti continua a svelare nuovi dettagli del progetto Una Storia Importante (in versione spagnola Una Historia Importante).
L’album conterrà inediti, duetti e brani iconici riarrangiati. Tra gli ospiti confermati: Elisa, Jovanotti, Max Pezzali, Ultimo, Andrea Bocelli, Giorgia e due nomi internazionali d’eccezione: Carín León e Lali.
Carín León e lali
Óscar Armando Díaz de León Huez, in arte Carín León, è un cantautore messicano classe 1989 tra i più rappresentativi della musica regionale latina. Vincitore di tre Latin Grammy (e un Grammy Award nel 2025 per Boca Chueca, Vol. 1), è noto per le sue collaborazioni con Matisse, Édgar Barrera e altri nomi della scena pop e norteña contemporanea. Nel 2022 è stato il terzo artista messicano più ascoltato su Spotify.
Mariana “Lali” Espósito è una cantante, attrice e performer argentina nata nel 1991. Icona del pop latino, nel nuovo album di Eros Ramazzotti interpreta con lui una nuova versione di Fuego en el fuego, in bilico tra sensualità e romanticismo. Un duetto inedito che segna l’incontro tra due generazioni e due mondi musicali differenti.
L’Aurora: il duetto ancora segreto
Resta invece il mistero attorno al featuring di L’Aurora, brano del 1996 dedicato alla figlia Aurora Ramazzotti. Nella tracklist ufficiale, infatti, il nome del duetto è sostituito da una serie di asterischi.
Tra i fan circola l’ipotesi che possa trattarsi di Laura Pausini, grande amica e collega di lunga data il cui nome, se contiamo gli asterischi, potrebbe starci.
Non è perà da escludere secondo noi l’ipotesi che Eros abbia deciso di condividere il microfono proprio con Aurora, oggi neomamma e da tempo desiderosa di intraprendere la carriera musicale. Un gesto che renderebbe il brano ancora più simbolico e personale.
La tracklist ufficiale di “Una Storia Importante”
- Il mio giorno preferito
- L’Aurora feat. ************
- Un’emozione per sempre feat. Ultimo
- Come nei film feat. Max Pezzali
- Festa
- La mia strada feat. Jovanotti
- Buona stella feat. Elisa
- Se bastasse una canzone feat. Andrea Bocelli
- Otra como tú feat. Carín León
- Domani
- Quanto amore sei feat. Giorgia
- Solo insieme a te
- Stupide parole romantiche
- Fuego en el fuego feat. Lali
- 5 secondi
La versione spagnola “Una Historia Importante”
- Mi día preferido
- La Aurora feat. ************
- Una emoción para siempre feat. Kany García
- Se bastase un par de canciones feat. Andrea Bocelli
- Fuego en el fuego feat. Lali
- Otra como tú feat. Carín León
- Mañana
- Fiesta
- La aventura feat. Jovanotti
- Cuánto amor me das feat. Giorgia
- Solo junto a ti
- Estúpidas palabras románticas
- 5 segundos
- Buona stella feat. Elisa
- Come nei film feat. Max Pezzali
