Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album, Una Storia Importante. All’interno anche un duetto con Elisa

Eros Ramazzotti annuncia “Una Storia Importante”: nuovo album in uscita il 21 novembre. Debutto col botto per il tour mondiale nel 2026.
Dopo il successo del singolo Il mio giorno preferito, uscito lo scorso 22 agosto e subito volato al numero 1 della classifica radio EarOne – primo artista a riuscirci nel 2025 – Eros Ramazzotti annuncia ufficialmente il suo nuovo album: Una Storia Importante (in versione spagnola Una Historia Importante), in uscita il 21 novembre in tutto il mondo per Friends & Partners/Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment. Il disco è già disponibile in preorder.
Una Storia Importante: il ritorno di Eros tra inediti e collaborazioni
Il titolo prende il titolo da una delle canzoni più amate della carriera di Ramazzotti, Una storia importante, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1985, che per l’occasione torna in una veste completamente nuova.
L’album conterrà infatti grandi classici riarrangiati, brani inediti e collaborazioni internazionali.
Tra i nuovi pezzi anche il singolo Il mio giorno preferito/Mi día preferido, con cui Eros ha centrato un record radiofonico, e Buona Stella (feat Elisa), presentato in anteprima assoluta durante i due show-evento di Amsterdam.
“Una Storia Importante”/“Una Historia Importante” uscirà in diversi formati speciali:
- in italiano – doppio vinile nero, trasparente, arancione e autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato;
- in spagnolo – doppio vinile nero, arancione e autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato.
Una Storia Importante World Tour: 30 Paesi, da Parigi a San Paolo
Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, Eros Ramazzotti ha conquistato lo Ziggo Dome di Amsterdam con due date sold out da 30.000 spettatori: il World Tour Gala Première, accompagnato dalla European Pop Orchestra diretta da Guido Dieteren e con la direzione musicale di Luca Scarpa.
In scaletta oltre 40 anni di carriera, riarrangiati da Valeriano Chiaravalle, con duetti speciali come I belong to you con Davina Michelle e Più che puoi con Berget Lewis.
Il gran finale del 18 ottobre è stato trasmesso in diretta su TikTok LIVE in esclusiva mondiale dai profili ufficiali italiani, spagnoli e LATAM.
Il nuovo tour mondiale, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, partirà il 14 febbraio 2026 da Parigi per toccare oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina.
Dal 6 giugno 2026 Eros Ramazzotti tornerà anche negli stadi italiani, con tappe a Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino.
world Tour 2026
14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena
16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith
18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia
22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT
28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena
2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena
4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena
6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena
8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium
12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion
20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT
22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve
27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena
29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith
6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena
8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow
10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena
13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D
16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena
19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome
22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena
24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888
26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena
28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb
2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi
4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena
6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena
6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell
22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre
24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden
28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre
31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center
4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre
7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater
10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey
12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara
14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx
18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica
21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena
24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1
26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena
28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo
