Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album, Una Storia Importante. All’interno anche un duetto con Elisa

Eros Ramazzotti annuncia “Una Storia Importante”: nuovo album in uscita il 21 novembre. Debutto col botto per il tour mondiale nel 2026.

Dopo il successo del singolo Il mio giorno preferito, uscito lo scorso 22 agosto e subito volato al numero 1 della classifica radio EarOne – primo artista a riuscirci nel 2025 – Eros Ramazzotti annuncia ufficialmente il suo nuovo album: Una Storia Importante (in versione spagnola Una Historia Importante), in uscita il 21 novembre in tutto il mondo per Friends & Partners/Eventim Live International, distribuito da Sony Music Entertainment. Il disco è già disponibile in preorder.

Una Storia Importante: il ritorno di Eros tra inediti e collaborazioni

Il titolo prende il titolo da una delle canzoni più amate della carriera di Ramazzotti, Una storia importante, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1985, che per l’occasione torna in una veste completamente nuova.

L’album conterrà infatti grandi classici riarrangiati, brani inediti e collaborazioni internazionali.

Tra i nuovi pezzi anche il singolo Il mio giorno preferito/Mi día preferido, con cui Eros ha centrato un record radiofonico, e Buona Stella (feat Elisa), presentato in anteprima assoluta durante i due show-evento di Amsterdam.

“Una Storia Importante”/“Una Historia Importante” uscirà in diversi formati speciali:

in italiano – doppio vinile nero, trasparente, arancione e autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato;

in spagnolo – doppio vinile nero, arancione e autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato.

Una Storia Importante World Tour: 30 Paesi, da Parigi a San Paolo

Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, Eros Ramazzotti ha conquistato lo Ziggo Dome di Amsterdam con due date sold out da 30.000 spettatori: il World Tour Gala Première, accompagnato dalla European Pop Orchestra diretta da Guido Dieteren e con la direzione musicale di Luca Scarpa.

In scaletta oltre 40 anni di carriera, riarrangiati da Valeriano Chiaravalle, con duetti speciali come I belong to you con Davina Michelle e Più che puoi con Berget Lewis.

Il gran finale del 18 ottobre è stato trasmesso in diretta su TikTok LIVE in esclusiva mondiale dai profili ufficiali italiani, spagnoli e LATAM.

Il nuovo tour mondiale, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, partirà il 14 febbraio 2026 da Parigi per toccare oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina.

Dal 6 giugno 2026 Eros Ramazzotti tornerà anche negli stadi italiani, con tappe a Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino.

world Tour 2026

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT

28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT

22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith

6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome

22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





