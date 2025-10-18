18 Ottobre 2025

Eros Ramazzotti, il gran finale del World Tour Gala Première in diretta su TikTok

Dallo Ziggo Dome di Amsterdam al mondo: una diretta esclusiva per celebrare la musica di Eros

News di All Music Italia
Eros Ramazzotti durante il World Tour Gala Première trasmesso in diretta su TikTok LIVE
Eros Ramazzotti chiude in grande stile il suo World Tour Gala Première con un evento globale trasmesso in diretta su TikTok.

Sabato 18 ottobre, a partire dalle 21:50, la community internazionale potrà assistere al gran finale in esclusiva su TikTok LIVE dai profili ufficiali dell’artista e dei canali TikTok LIVE Italia, Spagna e LATAM.

Un evento globale per il gran finale del World Tour Gala Première

Il World Tour Gala Première di Eros Ramazzotti approda allo Ziggo Dome di Amsterdam nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Due show unici che anticipano il nuovo viaggio musicale del cantautore romano, pronto a partire nel 2026 per un tour mondiale che toccherà oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina.

La diretta TikTok di sabato sera offrirà agli spettatori di tutto il mondo un accesso esclusivo agli ultimi brani dello spettacolo, con una regia pensata per unire palco e social. Un’occasione per celebrare oltre quarant’anni di carriera e un rapporto sempre più diretto tra Eros e il suo pubblico globale.

Eros Ramazzotti su TikTok

Attivo su TikTok dal 2020, Eros Ramazzotti ha costruito nel tempo un dialogo con la community, condividendo momenti di backstage, racconti e materiali d’archivio. I suoi brani storici continuano a risuonare sulle piattaforme: La Cosa Mas Bella è stata utilizzata in circa due milioni di video, mentre la versione italiana Più bella cosa supera i 500.000 utilizzi.

Numeri che testimoniano quanto le sue canzoni, anche a distanza di decenni, restino colonne sonore di storie quotidiane e sentimenti universali. Con la diretta del 18 ottobre, TikTok e Ramazzotti rafforzano un ponte tra generazioni e continenti, portando la musica italiana in tempo reale nelle case di milioni di utenti.

Un tour mondiale nel 2026

Il nuovo World Tour — prodotto e distribuito da Friends & Partners, Eventim Live International e RadioRama — prenderà ufficialmente il via il 14 febbraio 2026 da Parigi, per poi attraversare i principali continenti. Dal 6 giugno 2026, il ritorno negli stadi italiani segnerà uno dei momenti più attesi del calendario live.

All Music Italia

