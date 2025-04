Eros Ramazzotti annuncia il tour mondiale 2026: 4 leg, 30 Paesi e un ritorno negli stadi italiani

Eros Ramazzotti – Una storia importante tour 2026.

I video misteriosi apparsi negli ultimi giorni nelle strade di New York, Madrid e Buenos Aires avevano fatto intuire qualcosa, e oggi arriva la conferma ufficiale: Eros Ramazzotti annuncia il suo ritorno live con Una Storia Importante World Tour, il nuovo tour mondiale che partirà nel 2026 e segnerà anche l’attesissimo ritorno del cantautore negli stadi italiani.

eros ramazzotti, una storia importante. da record…

Con oltre 80 milioni di dischi venduti e 9,3 miliardi di streaming globali, Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani più amati e ascoltati al mondo. Una Storia Importante non è solo il titolo del tour, ma un manifesto di un legame lungo una vita tra artista e pubblico, che resiste al tempo e si rinnova a ogni generazione.

Questo nuovo tour in 4 leg prende il nome da una delle canzoni iconiche del cantautore, Una storia importante, brano pubblicato nel 1985. con cui Eros Ramazzotti tornò in gara al Festival di Sanremo.

Il brano, stato scritto insieme a Piero Cassano e Adelio Cogliati, divenne una hit europe (oltre 600.000 copie vendute solo in Francia) e oggi conta anche un disco d’oro in era FIMI (per le vendite dal 2009 in poi).

Una Storia Importante World Tour: tutte le date e le novità

La grande avventura live prenderà il via con due appuntamenti speciali, i World Tour Gala Première, allo Ziggo Dome di Amsterdam il 17 e 18 ottobre 2025. Poi, dal 14 febbraio 2026, partirà ufficialmente il tour globale con la prima data all’Accor Arena di Parigi.

Diviso in quattro leg, il tour attraverserà Europa, Nord America, America Latina e, naturalmente, l’Italia, con ben sette date negli stadi più iconici del nostro Paese. Tra queste, spicca l’appuntamento all’Allianz Stadium di Torino, che per la prima volta ospiterà un grande concerto: Eros sarà il primo artista a esibirsi nella casa della Juventus.

2025

17 OTTOBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME – Symphonica in Rosso – World Tour Gala Première

18 OTTOBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME – Symphonica in Rosso – World Tour Gala Première

2026

14 FEBBRAIO 2026 – PARIS, ACCOR ARENA

16 FEBBRAIO 2026 – STRASBOURG, ZENITH

18 FEBBRAIO 2026 – NICE, PALAIS NIKAIA

22 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL

23 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL

25 FEBBRAIO 2026 – MUNCHEN, OLYMPIAHALLE

28 FEBBRAIO 2026 – HAMBURG, BARCLAYS ARENA

2 MARZO 2026 – BERLIN, UBER ARENA

4 MARZO 2026 – COPENHAGEN, ROYAL ARENA

6 MARZO 2026 – OSLO, UNITY ARENA

8 MARZO 2026 – GOTHENBURG, SCANDINAVIUM

12 MARZO 2026 – OBERHAUSEN, RUDOLF WEBER-ARENA

16 MARZO 2026 – ZURICH, HALLENSTADION

20 MARZO 2026 – FRANKFURT, FESTHALLE

22 MARZO 2026 – STUTTGART, HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE

24 MARZO 2026 – GENEVA, ARENA GENEVE

27 MARZO 2026 – LYON, LDLC ARENA

29 MARZO 2026 – TOULON, ZENITH

6 APRILE 2026 – KAUNAS, ŽALGIRIO ARENA

8 APRILE 2026 – KRAKOW, TAURON ARENA KRAKOW

10 APRILE 2026 – PRAGUE, 02 ARENA

13 APRILE 2026 – WIEN, WIENER STADTHALLE D

16 APRILE 2026 – BRATISLAVA, TIPOS ARENA

19 APRILE 2026 – BUDAPEST, MVM DOME

22 APRILE 2026 – BUCHAREST, LAMINOR ARENA

24 APRILE 2026 – SOFIA, ARENA 8888

26 APRILE 2026 – BELGRADE, BELGRADE ARENA

28 APRILE 2026 – ZAGREB, ARENA ZAGREB

2 MAGGIO 2026 – BARCELONA, PALAU SANT JORDI

4 MAGGIO 2026 – MADRID, MOVISTAR ARENA

6 MAGGIO 2026 – LISBOA, MEO ARENA

Le date italiane del tour 2026

Ecco le tappe confermate in Italia:

6 giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

Altre date nel mondo

16 OTTOBRE 2026 – TORONTO, COCA-COLA COLISEUM

18 OTTOBRE 2026 – MONTREAL, PLACE BELL

22 OTTOBRE 2026 – BOSTON, BOCH CENTER WANG THEATRE

24 OTTOBRE 2026 – NEW YORK, THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN

28 OTTOBRE 2026 – CHICAGO, ROSEMONT THEATRE

31 OTTOBRE 2026 – MIAMI, KASEYA CENTER

4 NOVEMBRE 2026 – HOUSTON, SMART FINANCIAL CENTRE

7 NOVEMBRE 2026 – LOS ANGELES, YOUTUBE THEATER

10 NOVEMBRE 2026 – MONTERREY, ARENA MONTERREY

12 NOVEMBRE 2026 – GUADALAJARA, ARENA GUADALAJARA

14 NOVEMBRE 2026 – MEXICO DF, ARENA CDMX

18 NOVEMBRE 2026 – SAN JOSÈ, ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

21 NOVEMBRE 2026 – BOGOTA, MOVISTAR ARENA

24 NOVEMBRE 2026 – LIMA, ARENA 1

26 NOVEMBRE 2026 – SANTIAGO, MOVISTAR ARENA

28 NOVEMBRE 2026 – BUENOS AIRES, MOVISTAR ARENA

30 NOVEMBRE 2026 – SÃO PAULO, VIBRA SÃO PAULO

Biglietti e informazioni

I biglietti per tutte le date del Una Storia Importante World Tour saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 (ora locale) di mercoledì 16 aprile su www.ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it.

