Le camelie invernali: nel nuovo libro Ermal Meta racconta Albania e destino

Ermal Meta annuncia il suo secondo romanzo, Le camelie invernali, in uscita per La nave di Teseo, nella collana “Oceani”. Il libro arriva dopo il successo del suo esordio narrativo, Domani e per sempre, e segna un nuovo capitolo nel percorso letterario del cantautore attualmente impegnato in tour.

Il libro sarà lanciato il 13 maggio 2025, ad annunciarlo è lo stesso Ermal Meta sui social, nel giorno in cui ha preso il via anche il suo tour teatrale:

“Stasera inizia il nostro tour nei teatri. Volevo, però, approfittare per annunciarvi che il 13 maggio esce il mio nuovo romanzo, Le camelie invernali. Il silenzio degli ultimi tempi è dovuto a questo. Non vedo l’ora che lo leggiate! Ci incontreremo anche questa volta e ne parleremo, come sempre.”

Le camelie invernali: la trama del nuovo romanzo

Le camelie invernali è ambientato tra l’Albania del 2025 e quella del 1995. La protagonista è Lara, una giornalista italiana di origini albanesi che torna nel Paese d’origine per intervistare un uomo misterioso, isolato da trent’anni nella sua abitazione.

Parallelamente si intrecciano le vicende di due famiglie, segnate dalla scomparsa di una figlia, da un delitto, e dalla legge del Kanun, la tradizione arcaica che impone la vendetta per onorare il sangue versato. Un’amicizia profonda tra due ragazzi – Samir e Uksan – si scontra con il peso della famiglia, della violenza e del destino.

Il nuovo romanzo di Ermal Meta si presenta come un racconto di forti contrasti: amicizia e vendetta, libertà e costrizione, mistero e verità. Una storia che, ancora una volta, mescola narrazione intima e affresco storico.

Il tour nei teatri: le date

Il libro verrà pubblicato nel pieno del tour nei teatri di Ermal Meta, prodotto da Friends & Partners e Vertigo, e in programma tra marzo e maggio:

28 marzo – Orvieto – Teatro Mancinelli

– Orvieto – Teatro Mancinelli 29 marzo – Isernia – Teatro Auditorium 10 Settembre 1943

– Isernia – Teatro Auditorium 10 Settembre 1943 5 aprile – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone / Sala Sinopoli

– Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone / Sala Sinopoli 11 aprile – Brindisi – Teatro Verdi

– Brindisi – Teatro Verdi 12 aprile – Rende – Teatro Garden

– Rende – Teatro Garden 14 aprile – Napoli – Teatro Bellini

– Napoli – Teatro Bellini 17 aprile – Firenze – Teatro Puccini

– Firenze – Teatro Puccini 18 aprile – Ancona – Teatro delle Muse

– Ancona – Teatro delle Muse 24 aprile – Thiene – Teatro Comunale

– Thiene – Teatro Comunale 26 aprile – Milano – Teatro Carcano

– Milano – Teatro Carcano 30 aprile – Torino – Teatro Colosseo

– Torino – Teatro Colosseo 3 maggio – Brescia – Teatro Dis_Play

– Brescia – Teatro Dis_Play 5 maggio – Bologna – Teatro Duse

– Bologna – Teatro Duse 8 maggio – Trento – Teatro Auditorium Santa Chiara

