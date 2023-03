Erio interpreta con la sua voce eterea, quasi aliena, quattro brani in italiano nell’EP “Fede”

Per Erio, tra i talenti più apprezzati dell’edizione 2021 di X Factor, è arrivato il momento di lanciare il suo primo EP in italiano intitolato Fede dopo due album in lingue inglese pubblicati nei suoi primi otto anni di attività, anni in cui si esibito live in tutta Italia.

All’interno del progetto quattro canzoni in cui l’artista alterna melodie pop a soluzioni più sperimentali che incorniciano perfettamente la sua voce eterea, quasi aliena, tra le più singolare del panorama attuale. Il disco è stato presentato in anteprima a Rai Radio2 Social Club e anticipato dal singolo avere Fede.

Tra l’altro Erio è reduce da un’altra soddisfazione, quella di aver firmato un brano per la colonna sonora del film Netflix “Era Ora” per la regia di Alessandro Aronadio con protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi, fuori dal 16 marzo. Il pezzo in questione è “Only You” degli Yazoo in una versione inedita, riarrangiata e re interpretata da Erio.

Andiamo a conoscere meglio i brani contenuti in questo EP che sarà disponibile dal 28 marzo su tutte le piattaforme digitali per La Tempesta Dischi con distruzione Believe.

Gli arrangiamenti dei pezzi sono opera dello stesso Erio e, in tre tracce, di Erio e Yakamoto Kotzuga. Questa la tracklist:

avere Fede Re di Pace Compagno Testimone

Cliccate in basso su continua per scoprire meglio i quattro brani del progetto di Erio.