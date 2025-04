Erica Mou e Carolina Bubbico invitano a liberarsi dai pregiudizi in Mangia la mela

Erica Mou e Carolina Bubbico hanno lanciato il singolo Mangia la mela (Maremadre s.r.l.s, / distr. ADA Music Italy).

Il brano mette al centro libertà d’espressione ed empowerment femminile, rivolgendosi alle donne di oggi e a quelle di domani.

“Questo brano è la nostra prima collaborazione ed è un dono alle nostre figlie, a tutte le donne future. Un inno di libertà, vita e autodeterminazione. Da artiste sentiamo moltissimo la questione di genere, la disparità, il contesto culturale da rivoluzionare e la nostra risposta, la nostra rivoluzione, è la musica. ‘Mangia la mela’ è una canzone fatta di voci che si sommano, un arrangiamento corale, una dimensione plurale e gioiosa, luogo di forza gentile. Il testo invece vuole costruire un vocabolario diverso, cancella con fermezza le parole dello stereotipo, generandone altre che illuminano l’unicità e la ricchezza della diversità”

Erica Mou e Carolina Bubbico – Mangia la mela

La collaborazione tra Erica Mou e Carolina Bubbico nasce all’interno di GeneriAmo, la campagna per la parità di genere curata da Flavio&Frank e promossa dal Dipartimento Welfare e Puglia Culture.

Mangia la mela è un brano corale, scritto a quattro mani che sovverte gli stereotipi e ridefinisce il linguaggio della differenza.

Sarà, inoltre, il punto di partenza per laboratori, incontri e performance nelle scuole, nei teatri e in altri luoghi di aggregazione della Puglia, con l’obiettivo di stimolare un dialogo aperto e inclusivo con i giovani.

L’uscita del brano è stata anticipata dal videoclip ufficiale diretto da Gabriele Surdo, pubblicato l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sul canale YouTube della Regione Puglia.

Ultimi progetti prima della collaborazione

Erica Mou nel 2024 ha pubblicato il suo secondo romanzo Una cosa per la quale mi odierai che segue a Nel mare c’è la seta. A novembre ha lanciato l’ultimo album di inediti Cerchi.

Carolina Bubbico dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2015 e 2023 come arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo, Serena Brancale e Elodie ha orchestrato e diretto Earth Wind & Fire Experience, con The Brass Group per il Sicilia Jazz Festival, producendo per la prima volta un concerto inedito della band americana con una Big Band in Italia.

