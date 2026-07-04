4 Luglio 2026
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Alessandro Genovese
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4 Luglio 2026

Tiempo ‘e veleno, Enzo Gragnaniello torna con undici brani in versione orchestrale

Disponibile in CD, vinile e digitale, il progetto ripropone undici brani del suo repertorio in versione orchestrale.

News di Alessandro Genovese
Enzo Gragnaniello pubblica il nuovo album Tiempo 'e veleno
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Enzo Gragnaniello ha pubblicato il nuovo album Tiempo ‘e veleno, disponibile in CD, vinile e sulle piattaforme digitali per NAR International / Ada Music – Warner Music Italy. Il disco nasce dall’esperienza del recente tour insieme all‘Orchestra ICO della Magna Grecia e propone undici brani del repertorio del cantautore napoletano in una nuova veste orchestrale.

Alla guida dell’Orchestra ICO della Magna Grecia c’è il Maestro Valter Sivilotti, mentre agli arrangiamenti partecipano anche Martino De Cesare alla chitarra e Marco Caligiuri alla batteria, contribuendo a dare un’impronta contemporanea alle nuove versioni.

Enzo Gragnaniello riparte dai suoi brani più conosciuti

Tiempo ‘e veleno raccoglie alcune delle canzoni più rappresentative della carriera di Enzo Gragnaniello, reinterpretate con il supporto dell’orchestra.

Tra queste figurano Viento ‘e terra, dedicata all’amico Pino Daniele, Cu’mme, scritta per Roberto Murolo e Donna, omaggio a Mia Martini.

La title track Tiempo ‘e veleno è invece nota anche per essere stata inserita nella colonna sonora del film Veleno, ambientato nella Terra dei Fuochi.

La tracklist di Tiempo ‘e veleno

  1. Senza voce
  2. Vasame
  3. Cu’mme
  4. Donna
  5. L’aria è cattiva
  6. Mare
  7. Misteriosamente
  8. ‘O mare e tu
  9. Rosé
  10. Si tu me cunusciss’
  11. Tiempo ‘e veleno

La cover dell'album di Enzo Gragnaniello Tiempo 'e veleno

Con questo progetto Enzo Gragnaniello torna a rileggere il proprio repertorio attraverso sonorità orchestrali, portando in studio un lavoro nato dal dialogo sviluppato dal vivo con l’Orchestra ICO della Magna Grecia.

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All Music Italia

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