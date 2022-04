Ensi collabora con Massimo Pericolo nel nuovo singolo Ho la hit. Ecco di cosa parla

Nuovo singolo in uscita per Ensi. Il prossimo giovedì 7 aprile sarà disponibile in tutte le piattaforme streaming e negli online store Ho la hit, una nuova canzone in collaborazione con il collega Massimo Pericolo.

La nuova canzone di Ensi, con la produzione firmata da Crookers, arriva pochi mesi dall’uscita della Domani Freestyle Collection, il trio di speciali spin-off che il re del freestyle italiano ha pubblicato a corollario dell’EP Domani, uscito a novembre 2021.

Ho la hit di Ensi e Massimo Pericolo: il significato della canzone

Con questo brano l’artista torinese punta ad un ritorno alle sue origini, piazzando “barre taglienti come lame” che non risparmiato nessuno.

“Ho la hit” è un brano volutamente caratterizzato da un testo forte, allusivo e politicamente scorretto. Il pezzo sottolinea quanto il linguaggio possa essere al giorno d’oggi fraintendibile, in una società – come la nostra – in cui il confine tra ciò che si può e non si può dire è molto labile e in cui sembra che allo stesso tempo si abbia la facoltà di parlare di tutto e di niente. Un testo molto attuale, dunque, soprattutto in un periodo storico in cui i rapper in modo particolare sono sempre sotto osservazione dell’occhio attento dei social.

La nuova canzone di Ensi e Massimo Pericolo sarà inclusa nella scaletta del nuovo tour dell’artista, in partenza venerdì 22 aprile allo Studio Foce di Lugano e che si concluderà venerdì 13 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Le date del tour di Ensi (le trovate tutte qui) vanno a sostituire quelle inizialmente previste per febbraio 2022 e rinviate a causa delle attuali norme anti-Covid. Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date.

In attesa di poter ascoltare Ho la hit di Ensi, qui sotto potete recuperare la copertina ufficiale del singolo.