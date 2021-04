Massimo Pericolo: dopo il primo posto nella classifica Fimi, annunciate le date del tour (Biglietti)

Massimo Pericolo, reduce dal primo posto nella classifica Fimi degli album più venduti con Solo Tutto, un risultato eccellente, ma non inaspettato per chi da tempo segue questo artista controverso e geniale, ha annunciato ora le date live.

Il rapper, originario di Brebbia, piccolo paese del varesotto a pochi passi dalle rive del Lago Maggiore, ha ora annunciato anche un tour nei club che prenderà il via il prossimo mese di ottobre.

“’Solo Tutto’ è primo in classifica Fimi.

Grazie a voi, grazie a me, grazie al mio team. Chi cazzo l’avrebbe mai detto? Dedico questo risultato a chi è in sbatti e cerca ogni giorno una svolta, non smettete mai di provarci perché non si può mai sapere finché non succede.”