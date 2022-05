II web contro Enrico Ruggeri sulla questione Blanco/Molestia: “Quello che le donne non dicono è che sei maschilista”

Continua la polemica sul gesto subito da Blanco durante l’esibizione al Radio Italia Live in piazza del Duomo ed Enrico Ruggeri si esprime al riguardo facendo infuriare buona parte del web.

Per chi non ricordasse una ragazza, durante l’esibizione di Blanco, ha pensato bene di toccargli le parti intime mentre cantava. Molestia o no? Il web si è diviso (noi ne abbiamo parlato qui).

Nel frattempo Blanco tace e Radio Italia anche (ricordiamo che lo show, oltre ad essere organizzato da loro è stato trasmesso in tv). Strano in quest’ultimo caso visto che parliamo di una radio molto “severa” che, per linea editoriale, non permette nemmeno che siano trasmesse canzoni con parolacce.

A rompere il silenzio e, secondo qualcuno anche il Polically correct imperante, è il cantautore Enrico Ruggeri su Twitter.

Il cantautore ha postato la foto che potete vedere a seguire in cui è sul palco con mani femminili che lo toccano scrivendo: “Se devo essere sincero per me fatto come questo non furono una tragedia”.

Il popolo di Twitter per tutta risposta ha inondato di risposte il messaggio postato dal cantante. Risposte che, per la maggior parte, lo invitano a non sdoganare un messaggio pericoloso. Ecco alcuni dei tweet in risposta ad Enrico Ruggeri:

Ma che c’entra? Non sei il termine di paragone assoluto, anzi con questo Tweet sei calato dei punti che avevi. Se desideriamo una società equa , dobbiamo tener conto di preservare tutti, poi puoi fare ciò che vuoi con quello che ti appartiene ma senza contrapporti agli altri.

Contenta per te che non ti sia sentito molestato, ma non siamo tutti uguali e si dovrebbero rispettare le sensibilità di chiunque. Inoltre servirebbe proprio educare le persone a stare al mondo, non trovo normale che una persona in senta in diritto di toccare il pacco di qualcuno.

Enrico Quello che le donne non dicono è che sei un maschilista imbarazzante e vergognoso. Ma chissenefrega se per te non furono una tragedia. Non è che se tu hai l’hobby di farti toccare da sconosciuti per tutti* è così.

In questo foto sembri pienamente consenziente e il fatto che questi fatti non furono per te una tragedia, non rende il gesto universalmente accettabile. Ma riguarda solo te. Toccare le parti intime di una persona non consenziente, anche se si tratta di un artista, è molestia.

C’è da dire che in quella foto non dimostri di avere l’età di Blanco… e, a meno che non fossi in playback, non stavi nemmeno cantando.

Sei un maschilista imbarazzante e ridicolo. Mi vergogno tantissimo di averti apprezzato in passato e aver pure speso soldi per vederti dal vivo.

Il problema, gentile Enrico, non è quello che pensi tu. È quello che hanno fatto quelle persone. Siccome non si può sapere come reagisce una persona a un contatto fisico non richiesto, meglio tenere le mani a posto. Il corpo altrui non si tocca.

Che maschio! Ti avesse palpato un uomo incenerivi le braghe. Se la foto faceva il giro del web te ne risentivi, ma capivi cos’è un messaggio sbagliato che incita a ignorare i “Non voglio”, “portami rispetto”, “nel dubbio che mi piaccia o meno le manine tienile a posto” etc…