Blanco palpeggiato durante il live: se è un uomo a subire molestia, è meno grave?

Blanco: le molestie a un uomo sono meno gravi di quelle a una donna?

É la domanda (a risposta univoca) che mi sto facendo per cercare di dare un senso alle immagini che ho visto sul web.

Blanco è stato uno dei protagonisti indiscussi del Radio Italia Live – Il Concerto. Non solo, Blanco è uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione musicale italiana.

Sabato sera a lui è toccato l’onore di chiudere l’evento di Piazza del Duomo. L’ultimo artista in scaletta, il posto più ambito. Perché gli organizzatori sanno che la folla è lì per te e, se ti fanno esibire subito, l’effetto visivo per gli altri non sarà più lo stesso.

RADIO ITALIA LIVE – IL RESOCONTO

Penso che essere quell’artista debba essere eccitante. L’adrenalina che ti scorre nelle vene quando la gente, in estasi, canta le tue canzoni che magari tu hai scritto nella penombra della tua cameretta senza pensare che le avrebbero ascoltate più della decina di tuoi amici che ti sopportano. E poi quel sogno esce dal cassetto e arriva sul palco del concerto di Radio Italia.

50.000 persone sono lì per te.

Sei Blanco, non più solo Riccardo.

Sei l’artista rivelazione, sei quello che ha vinto il Festival di Sanremo con una canzone che mette i Brividi e ha una pioggia di dischi d’oro, anzi di platino!, ancora da appendere alle pareti di casa (o della cameretta, chissà).

E capita che dal palco del concerto di Radio Italia tu, che oggi sei Blanco, scendi per andare dal tuo pubblico che ti acclama e ti chiama, lo vuoi sentire più vicino. Lo vuoi. Sali sulle transenne come a dire “Sì, sono qui per voi!“, o, come dici tu: “É meglio di una sc***ta!”

Sei Blanco e canti Notti in bianco arrampicato alla transenna.

E mando tutto a pu****e

Poi buco la notte

Che resta tutta da da da da da da

Da da da da da da da da ballare

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva sc***re

La folla canta con te, ti vuole toccare. Il contatto fisico, ti vuole sentire più vicino. Tu e la tua folla, uno scambio di energie nel caldo della notte milanese.

L’estasi per noi della Generazione X era arrivare alla mano del nostro idolo, ma già una scarpa o un ginocchio erano motivo di orgoglio e di “non mi lavo per una settimana“.

Ma la Gen Z non si accontenta. La Gen Z ha raggiunto la parità, la fluidità dei sessi, nel bene e nel male. E così le ragazze si prendono quelle libertà che, a gran fatica, si sta cercando in tutti i modi di togliere agli uomini, con risultati ancora lontanissimi dall’essere raggiunti.

Una ragazza, con le sue unghie laccate di colori pastello, allunga la mano e fa quello che nessuno dovrebbe osare fare senza che l’altra persona lo voglia. Quella ragazza fa quello che, se le parti fossero state invertite, avrebbe fatto gridare alla molestia sessuale l’opinione pubblica indignata.

BLANCO subisce MOLESTia DURANTE IL LIVE?

Invece niente. Invece visto che la mano è di una donna e il corpo quello di un uomo, il gesto è passato in secondo piano, riducendo il maschio ad un oggetto animato a cui, cose del genere, non possono che fare piacere.

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — 𝒄𝒂𝒎𝒓𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 🦋 (@camreline) May 23, 2022

Nei commenti al post si vede anche anche il video di un episodio simile capitato a Tony Effe, a dimostrare che non si tratta di un evento isolato, ma di qualcosa dannatamente diffuso (probabilmente di molti casi non abbiamo le prove video). CLICCA QUI

Grazie alla ragazza che mette la mano sul c***o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo.

Questa frase, impressa sulle immagini, dimostra appieno la superficialità con viene giudicata la molestia subita da un uomo. Da Riccardo, non da Blanco.

Al concerto di Radio Italia c’ero anche io sabato sera, nel VIP ring, vicino ma non abbastanza da vedere chiaramente cosa succedeva. La sua gestualità (occhiata verso il basso e mani a tenere lontane le altre mani) mi sembra piuttosto esplicativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia (@allmusicitalia)

Un evento mandato in onda in TV dal quale nessuno ha preso le distanze, nessuno si è dissociato. Un evento con migliaia di condivisioni social.

Nessuno, soprattutto, si è schierato a difesa di Riccardo, reo di essere nato col cromosoma Y nel DNA, forse. Nemmeno lui ha detto niente, impossibile non se ne sia accorto (la gestualità, come detto, è chiara).

Non vorremmo che le molestie venissero normalizzate, perché toccare le parti intime di una persona (non consenziente) è profondamente sbagliato, indipendentemente dal sesso. É da condannare. Sempre.

Per una donna, per un uomo e anche per una rockstar.

E a noi farebbe piacere sentire la voce di Blanco, la voce di un giovane uomo che oggi può gridare forte e potrebbe farlo ancora di più.