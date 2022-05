Radio Italia Live – Il Concerto è una grande festa della musica italiana

Ieri sera, la grande musica italiana è tornata a riempire Piazza del Duomo a Milano. L’occasione è stata Radio Italia Live – Il Concerto. L’evento, organizzato da Radio Italia, mancava da due anni a causa della pandemia. Il suo ritorno coincide con i 40 anni dell’emittente radiofonica, che ha voluto realizzare per l’occasione proprio una grande festa.

Alle 20.10 lo spettacolo inizia con la sigla di Radio Italia Live suonata al basso da Saturnino. Salgono sul palco Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, ormai per l’ottava volta, presentano l’evento. I due esprimono l’emozione di tornare sul palco di Radio Italia Live dopo due anni di interruzione a causa del Covid; e di vedere un pubblico così numeroso. In effetti, Piazza del Duomo è stata invasa dai fans dei cantanti in scaletta e, più in generale, dagli amanti della musica italiana. C’è gente ovunque. Ci sono persone di tutte le età, provenienti da ogni parte d’Italia. Ad esempio, un gruppo di ragazze è arrivato da Palermo per vedere Blanco: sono in piazza fin dal mattino, per accaparrarsi i primi posti davanti. L’attesa sarà lunga, visto che il loro idolo chiuderà il concerto.

Luca e Paolo non perdono tempo e lanciano subito la scheda di presentazione del primo artista. Ad aprire Radio Italia Live – Il Concerto sono i Pinguini Tattici Nucleari che cantano Scrivile Scemo, Pastello Bianco e Ringo Starr. Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, non si risparmia; e la piazza risponde, scatenandosi e cantando a squarciagola i tre brani.

Il secondo cantante a salire sul palco è Coez. I brani che l’artista propone, sono Come nelle canzoni, Occhi rossi ed È sempre bello. La gente mostra tutto il suo calore, cantando ogni brano insieme al cantante.

E’ poi la volta di Francesco Gabbani. La sua esibizione inizia con Volevamo solo essere felici. L’artista è davvero carico, corre sul palco, dà tutto se stesso. Seguono i brani La Rete e Viceversa. Nell’attacco di quest’ultima canzone c’è un piccolo intoppo a causa dell’emozione; e l’artista chiede di ricominciare da capo: questo è il bello della musica live.

Ultimo, tra i cantanti più acclamati

Ultimo è il quarto cantante in scaletta, annunciato dall’ingresso sul palco di un pianoforte. E’ attesissimo dal pubblico; e quando viene presentato, c’è un’ovazione. Il cantante attacca con Buongiorno Vita. Presenta poi il brano Pianeti, ricordando di averlo già cantato a Radio Italia Live nel 2019; adesso, però, lo propone in una versione speciale accompagnato dai 2Cellos. Il pezzo che chiude la sua esibizione, è Piccola stella.

Radio Italia Live – Il Concerto prosegue con Elisa. La cantante presenta O forse sei tu, con cui si è classificata seconda al Festival di Sanremo. Arriva poi il suo ultimo singolo, Litoranea. Infine, Elisa canta il brano con cui ha vinto Sanremo nel 2001, Luce (Tramonti A Nord Est), accompagnata dalla voce di tutta Piazza Duomo.

E’ poi la volta di Ghali, molto apprezzato con i suoi brani Habibi, Fortuna e Good Times. Altro artista atteso e apprezzato dal pubblico è Marco Mengoni. Il primo pezzo che propone, è Ma stasera cui segue Esseri umani. A chiudere la sua esibizione è l’ultimo singolo No Stress, che Marco canta accompagnato dai ballerini.

Elodie è la cantante successiva. Sale sul palco con un look molto sexy e provocante. Durante la sua esibizione con i brani Guaranà, Vertigine e Bagno a Mezzanotte, l’artista mostra tutta la sua sensualità. Dal pubblico salgono cori di apprezzamento con “sei bellissima”.

A seguire c’è Rkomi. I primi due brani che il cantante propone, sono Partire da te e Insuperabile, durante il quale si toglie la maglietta rimanendo a petto nudo. Il terzo pezzo è La coda del diavolo, che Rkomi canta in duetto con Elodie.

Gianni Morandi applaudito dal pubblico di ogni età

Il cast di Radio Italia Live – Il Concerto è davvero trasversale. Lo dimostra il fatto che accanto a cantanti delle nuove generazioni c’è un big della musica italiana, come Gianni Morandi. L’artista inizia la sua esibizione con un brano storico del suo repertorio: C’era un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles e I Rolling Stones. Il pubblico canta e applaude. Ancora maggiore è il coinvolgimento nel brano successivo, Apri tutte le porte. L’esibizione di Morandi si conclude con Uno Su Mille. L’artista è acclamato dal pubblico, che gli dimostra davvero tutto il suo affetto.

Gianni Morandi è tra gli artisti più applauditi della serata. Luca e Paolo sottolineano questo fatto; e gli chiedono di cantare un omaggio a Milano, intonando O mia bela Madunina. L’artista non si sottrae; e prima di lasciare il palco, intona insieme al pubblico anche il ritornello di un altro suo successo: Fatti mandare dalla mamma.

A questo punto della serata, è la volta di Irama. La sua esibizione inizia con il nuovo singolo 5 Gocce, che canta insieme a Rkomi in un duetto travolgente. Il cantante presenta poi Ovunque sarai, per concludere con il pezzo La genesi del tuo colore durante il quale scende dal palco per abbracciare il pubblico presente ai piedi del palco.

Altro artista che cerca il contatto con il pubblico è Sangiovanni. Anch’egli, durante l’ultimo pezzo Malibù, scende dal palco, si butta in mezzo al pubblico e raggiunge addirittura i ragazzi delle prime file. Gli altri brani che Sangiovanni ha cantato, sono stati Cielo dammi la luna e Farfalle, con cui ha fatto ballare tutta Piazza del Duomo.

Il concerto si sta avviando alla fine. Mancano ormai gli ultimi due cantanti. Sale sul palco Alessandra Amoroso, che apre la sua esibizione con Sorriso Grande. Prima di continuare con il pezzo successivo, l’artista si toglie le scarpe per poter essere più libera e scatenarsi. Ciò che fa con Canzone inutile e soprattutto con Camera 209.

Dulcis in fundo, arriva Blanco

A chiudere Radio Italia Live – Il Concerto è Blanco, attesissimo da tutto il pubblico che gli riserva un fragoroso boato quando sale sul palco. I brani che il cantante propone, sono Blu Celeste, Finché Non Mi Seppelliscono e Notti In Bianco. Blanco si scatena e corre da una parte all’altra del palco. Si esibisce cantando in piedi sul pianoforte. Scende dal palco e si mette a cantare in piedi sulla transenna davanti ai ragazzi delle prime file. La sua esibizione è un’esplosione di energia e vitalità, degna chiusura di uno spettacolo stupendo.

Radio Italia Live – Il Concerto ha riportato in piazza la musica dal vivo, con un grande evento gratuito. E’ stata una serata ricca di emozioni. Bentornata musica live! Buon compleanno, Radio Italia!