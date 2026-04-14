Enrico Nigiotti, Maledetti innamorati testo e significato.

“Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.” Enrico Nigiotti parte da qui, da una consapevolezza scomoda, nel nuovo singolo Maledetti Innamorati, il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 17 aprile 2026.”

Il brano, che dà il titolo all’album pubblicato lo scorso 13 marzo (debutto all’ottavo posto della classifica FIMI), racconta il tempo che passa, le abitudini che cambiano e chi, nonostante i sogni accartocciati, sceglie di non arrendersi.

Enrico Nigiotti – Maledetti Innamorati: il significato

Il brano è il manifesto di un disco scritto nell’arco di due anni profondamente trasformativi per il cantautore livornese, segnati dalla nascita dei suoi due figli. Un cambio di prospettiva che lo ha spinto a rallentare e a ridefinire le priorità, restituendo valore alle cose essenziali.

“È un brano che parla di noi, maledetti innamorati, con sentimenti un po’ stropicciati e sogni accartocciati, ma che, nonostante tutto, continuano a crederci”, racconta Enrico Nigiotti. “È una dedica ai sognatori e a chi affronta la vita in salita.”

Nel testo, l’immagine del mare davanti al porto diventa la metafora di un momento sospeso, quello in cui ci si ferma a fare i conti con i propri pensieri e con le promesse che cambiano, mentre nel profondo si resta sempre gli stessi.

Enrico Nigiotti – Maledetti Innamorati: il testo

Compositori: Enrico Nigiotti / Julien Boverod / Pierfrancesco Pasini

Non è per niente divertente

Quando ti accorgi che certe cose

Che certe cose nella vita

Non le rivivi più



E le abitudini cambiano, cambiano

E le promesse cambiano, cambiano

Qui cambia tutto, cambia

Ma non cambi tu

Chissà cosa ti viene in mente

Quando guardi il mare lì davanti al porto

In quei giorni in cui non senti niente

Che ti manca il fiato e non sai il perché

Ma questi siamo noi

Maledetti innamorati

Coi sentimenti stropicciati

Con i sogni accartocciati

Ci danno sempre per spacciati

E negli ultimi anni mi sono reso conto

Che il tempo è tempo perso, se lo stai a aspettare

E che qualche ca**ata forse

Me la potevo pure risparmiare

E tra le paure che cambiano, cambiano

Le tentazioni che cambiano, cambiano

Intanto tutto cambia e tu rimani sempre tu



Lo so cosa ti viene in mente

Quando guardi il mare lì davanti al porto

Quando pensi che non c’è più niente

Piangi di nascosto e non sai il perché

Ma questi siamo noi

E la-la-la-la-la

Maledetti innamorati

Coi sentimenti stropicciati

Con i sogni accartocciati

Ci danno sempre per spacciati

E invece non moriamo mai

La-la, la-la

La-la-la-la-la

Chissà cosa ti viene in mente

Quando guardi il mare in cerca di conforto

Forse è solo un po’ di confusione

Una sensazione che non sai cos’è

Dal Summer Tour al primo palazzetto

Il viaggio di Maledetti Innamorati proseguirà dal vivo a partire da giugno con il Summer Tour 2026 organizzato da A1 Concerti. Una serie di appuntamenti estivi che alterneranno i nuovi brani ai successi della carriera del cantautore.

Ma l’appuntamento più atteso è fissato per l’autunno: il 21 novembre 2026 Enrico Nigiotti terrà il suo primo concerto in un palazzetto. L’evento, dal titolo evocativo “A casa”, si svolgerà al Modigliani Forum di Livorno, una data unica pensata per celebrare il legame con la sua città e le sue radici.

date e biglietti del Summer Tour 2026

14 maggio – Teatro di Crema (Data Zero)

13 giugno – Voghera Summer Night, Caserma di Cavalleria Voghera (PV)

19 giugno – Wave Summer Music 2026, Teatro di Verdura Palermo (PA)

20 giugno – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona (CR)

27 giugno – Villa Guidini, Zero Branco (TV)

11 luglio – Connessione Festival, Sordevolo (BI)

25 luglio – Castello Scaligero, Villafranca (VR)

01 agosto – Arena Bianca (Foro Boario), Ostuni (BR)

05 agosto – Arena del Mare, Porto Antico Genova (GE)

12 agosto – Asiago Live, Piazza Carli Asiago (VI)

14 agosto – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati (MC)

18 agosto – Teatro Ariston, Sanremo (IM)

20 agosto – Gavorrano, Teatro delle Rocce

21 novembre – Livorno Modigliani Forum (A Casa)

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