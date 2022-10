Emma è disco di platino con Ogni volta è così: "Non vedevo un disco di platino dal '97... oggi vale ancora di più!"

Emma raggiunge un nuovo traguardo con una delle canzoni del suo repertorio a cui è più legata. Parliamo di Ogni volta è così il brano presentato in gara dall’artista al Festival di Sanremo 2022.

Nella giornata di lunedì 3 ottobre la canzone è infatti passata dalla certificazione disco d’oro a quella di Disco di platino per aver superato le 100.000 unità/copie. Un traguardo non da poco se si conta quanto la musica pop faccia fatica a raggiungere questo tipo di risultati nell’era dello streaming.

Con questa canzone la Marrone è tornata in gara all’Ariston a distanza di dieci anni dalla vittoria ottenuta nel 2012 con Non è l’inferno. Ogni volta è così si è classificata al sesto posto nella classifica finale della kermesse dopo i quattro artisti del podio (Mahmood e Blanco, l’amica Elisa e Gianni Morandi) e alle spalle di altri due vincitori di Amici di Maria De Filippi: Irama e Sangiovanni.

Ogni volta è così è stata scritta dalla stessa Emma con Davide Petrella e Dario Faini. La produzione è di Dorado. L’artista tra l’altro ha cantato dal vivo questo brano in occasione del concerto contro la violenza sulle donne, Una, nessuna, centomila, commuovendosi durante l’esecuzione.

Queste le parole piene di riconoscenza, ma anche di ironia, postate dalla cantautrice sui social:

“Non vedevo un disco di PLATINO dal ’97.

Oggi vale ancora di più.

GRAZIE A TUTTI 🙏🏻

Non vedo l’ora di farvi ascoltare nuova musica.“

Ad oggi Emma conta 29 certificazioni disco di platino e 11 dischi d’oro.

Emma ogni volta è così testo e audio

Lo vedi come sei, arrenditi stanotte

che non ci metteremo a tremare come foglie

siamo stati mai… liberi? A volte

sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte

E ogni volta è così, ogni volta è normale

non c’è niente da dire, niente da fare

ogni volta è così, siamo sante o puttane

e non vuoi restare qui, e neanche scappare

Mamma mi diceva sempre: “Siamo come angeli”

e ti ripetevo sempre: “Per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella, nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare, io non ti ho chiesto niente mai

una rosa da ricamare, sopra ai ricordi e che ne sai

che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile

ma con te, ogni volta è così, ogni volta è normale

non c’è niente da dire, niente da fare

ogni volta è così, siamo sante o puttane

e non vuoi restare qui, e neanche scappare

mamma mi diceva sempre: “Siamo come angeli”

e ti ripetevo sempre: “Per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella, nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché, ma ogni volta è così

ogni cosa è al suo posto, non mi piovere addosso

persi per strada a un incrocio per un momento

metti che il cielo poi fosse il pavimento

per me ogni volta è così facile, te lo ricordi che

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella, nessuna mai, nessuna mai, nessuna più di te”