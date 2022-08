Emma e Marco Mengoni: i due artisti instancabili... anche d'estate al lavoro sui rispettivi nuovi dischi

Emma e Marco Mengoni anche d’estate lavorano ai rispettivi nuovi album.

Marco ed Emma. In comune i due artisti hanno la determinazione, il successo riscosso che li porta ad essere due degli artisti, tra quelli lanciati da un talent show (ma non solo), con più copie vendute. E ancora oltre dieci anni di carriera cominciata con la vittoria ad un talent. Amici per Emma e X Factor per Marco. La prima, tra l’altro, è stata anche giudice del talent “rivale” per due anni.

In comune hanno anche il fatto di essere due instancabili lavoratori e infatti entrambi, anche durante le vacanze, stanno portando avanti i rispettivi nuovi progetti discografici.

Marco Mengoni nuovo album e poi… ancora nuovo album!

Mengoni è uscito il 3 dicembre del 2021 con Materia (terra), album ad oggi certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 unità. Numeri a cui si aggiungono il doppio platino per Mi fiderò feat. Madame e l’oro per Cambia un uomo, singoli estratti dal progetto. Attualmente Marco è in fuori con un singolo, No stress, che si è aggiunto alla tracklist digitale del disco e che è stato a sua volta certificato con il disco d’oro.

Fin dalla presentazione dell’album il cantautore ha da subito spiegato che questo album è il primo della trilogia Materia. Durante il concerto allo Stadio San Siro di Milano (qui il nostro racconto della data) l’artista ha annunciato le date del tour nei palasport svelando che, poco prima, uscirà il secondo album della trilogia. Partendo il tour il 2 ottobre, il nuovo disco potrebbe uscire il 30 settembre 2022.

Quello che noi possiamo anticiparvi è che, non solo il secondo capitolo della trilogia è già pronto, ma Marco Mengoni è al lavoro già sul terzo di cui sta scegliendo i brani che comporranno la tracklist. Il terzo capitolo della trilogia uscirà nella primavera del 2023.

E passiamo alla Brown, come la chiamano i fan.

EMMA NUOVO ALBUM

Nel 2021 Emma Marrone ha pubblicato Best of me, il suo primo greatest hits in cui, oltre a versione con nuovi arrangiamenti di alcune sue hit, ha inserito il duetto con Alessandra Amoroso, Pezzo di cuore (certificato con il disco di platino) e quello con Loredana Berté, Che sogno incredibile che ha conquistato durante l’estate 2021 il disco d’oro.

Per quel che riguarda un album di inediti Emma manca da ormai quasi tre anni. Era ottobre del 2019 infatti quando usciva il suo nono progetto discografico, il settimo con canzoni inedite, Fortuna.

Quest’anno l’artista è tornata in gara, a dieci anni dalla vittoria con Non è l’inferno, al Festival di Sanremo. Il brano che ha presentato, Ogni volta è così, ha conquistato il disco d’oro e, quasi sicuramente sarà contenuto nel nuovo album della cantante. Anche perché Emma ha confessato in più occasione di amarlo particolarmente.

Ma quando vedrà luce questo nuovo disco?

Ancora non ci sono risposte al riguardo ma quello che possiamo dirvi con certezze è che Emma è già passata dalla fase dei provini dei brani a quella della scelta e alcune canzoni sono già decise. Con tutta probabilità quindi il nuovo album arriverà tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Non ci resta che rimanere in attesa per le comunicazioni ufficiali.