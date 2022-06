Marco Mengoni: dopo il successo negli stadi sold out e nuove date per il tour nei palazzetti

Marco Mengoni live 2022.

Dopo le due date negli stadi italiani, San Siro a Milano e l’Olimpico a Roma, il successo di Marco Mengoni continua anche per quel che riguarda il tour che lo vedrà tornare nei palasport dopo l’estate. Periodo in cui l’artista pubblicherà anche il suo nuovo disco, secondo capitolo della trilogia Materia. L’artista tra l’altro è reduce anche dall’aver ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

Sono diversi i sold out già messi a segno dal cantautore e di conseguenza il calendario, con oltre 70.000 biglietti venduti in cinque giorni, continua ad aggiornarsi. Andiamo a scoprirlo insieme…

Marco Mengoni live 2022

Dopo il tutto esaurito registrato dal live al Mediolanum Forum previsto per il 5 ottobre e seguente apertura della seconda data il 7 ottobre, e il sold out della data a Mantova del 2 ottobre con il raddoppio il 3 ottobre, si aggiunge il terzo concerto a Milano l’8 ottobre e raddoppia la prima data romana al Palazzo dello Sport del 21 ottobre con un nuovo live il 22 ottobre.

Le vendite per le nuove date dell’8 ottobre a Milano e del 22 ottobre a Roma sono aperte dalle ore 11.00 dell’1 luglio.

Ecco il calendario aggiornato: