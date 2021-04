Emma: confermato il concerto all’Arena di Verona! Il live distribuito in tre date?

Emma tornerà dal vivo! E’ stato confermato il concerto programmato all’Arena di Verona il prossimo 6 giugno.

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Entro il 2 maggio verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

La conferma del concerto dell’artista salentina è arrivata da Friends & Partners e Vivo Concerti che, in accordo con Arena di Verona Srl, ha confermato anche i concerti di Francesco Gabbani, Benji & Fede e lo spettacolo di Enrico Brignano.

Emma ha espresso la propria felicità con un lungo post sui social.

“Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta!

E mentre digito questo post mi tremano le mani!

A giugno si parte in Tour!

Non mi sembra vero!

Potevo annullare o rimettere in discussione tutto,le idee,i progetti,me stessa.

Ho scelto la seconda opzione!

Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo è proprio il dono dell’improvvisazione,e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze covid)

Il resto delle date ve le comunicherò strada facendo..

Insieme a Friends and Partners che ringrazio infinitamente stiamo navigando a vista..

Per la musica,per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi.

Daje!!!!”