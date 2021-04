Arena di Verona: confermati gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji & Fede ed Enrico Brignano

L’Arena di Verona scalda i motori ed è pronta ad accogliere nuovamente il pubblico. Friends & Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl, comunicano che gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji & Fede ed Enrico Brignano sono confermati all’interno della stagione estiva 2021.

Un primo segnale di ripartenza che arriva dopo la notizia dell’imminente approvazione di un protocollo che dovrebbe permettere a 6’000 persone di accedere alla storica location scaligera.

I posti a sedere saranno numerati. Per l’accesso del pubblico si passerà da 16 arcovoli appositamente allestiti. Gli ingressi saranno scaglionati e all’interno pubblico e affetti ai lavori dovranno necessariamente indossare mascherine Ffp2.

I biglietti saranno acquistabili solamente in prevendita e i posti, se sarà confermato il numero di 6’000, saranno così suddivisi: 1.196 in platea, 1.554 in gradinata bassa, 3.250 in gradinata alta.

ARENA DI VERONA – LA STAGIONE ESTIVA 2021

“Emma – Arena di Verona” 6 GIUGNO (7/8 GIUGNO) 2021

Il concerto di Emma fissato per il 6 giugno 2021 è confermato.

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Entro il 2 maggio verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

“Francesco Gabbani – In Arena e Viceversa” 4 LUGLIO (5 LUGLIO) 2021

Il concerto di Francesco Gabbani inizialmente fissato per il 26 aprile 2021 è rinviato al 4 luglio 2021.

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 4 e il 5 luglio.

Entro il 2 maggio verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

“Benji&Fede all’Arena di Verona – Il concerto evento”

Il concerto di Benji & Fede inizialmente fissato per il 3 maggio 2021 è rinviato ma confermato all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della stagione estiva 2021.

La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio 2021 unitamente alle informazioni relative alla biglietteria.

Enrico Brignano – Un’ora sola vi vorrei” 2021

Lo spettacolo di Enrico Brignano inizialmente fissato per il 7 giugno è rinviato ma confermato all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della stagione estiva 2021.

La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio 2021 unitamente alle informazioni relative alla biglietteria.

I biglietti acquistati per gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji & Fede ed Enrico Brignano restano validi.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Tutti i posti saranno numerati e distanziati.

Ulteriori informazioni sui biglietti entro il 2 maggio 2021 su:

www.friendsandpartners.it

www.vivoconcerti.com

www.arenalive.it

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di depetukhova da Pixabay