Emma: “Arrivo all’Arena con un grande punto a mio favore: la coerenza. Per me è l’unica cosa che conta!”. L’Evento sarà anche in streaming!

Il 25 giugno è il giorno dell’uscita del nuovo progetto discografico di Emma Best of Me. 21 tracce tra cui 20 successi e l’inedito Che Sogno Incredibile, interpretato con Loredana Bertè.

Un progetto che Emma ha presentato, così come il tour estivo, in una conferenza stampa in streaming in diretta da Lignano Sabbiadoro, dove questa sera si svolgerà la data zero.

“Il Best of è una raccolta di brani cardine della mia carriera. Abbiamo rinfrescato e aggiornato alcuni pezzi anche ricantandoli. Uscirò il 4 giugno con un singolo con Loredana Bertè ed è un sogno che si realizza. Sono emozionata e spero che il pubblico sia contento. Noi ce l’abbiamo messa tutta! Oggi ho una maturità diversa. Quello che sentirete in tour è una parte di questi arrangiamenti. Sono onorata di avere con me dei musicisti straordinari. Scegliere le canzoni è stato faticoso. Lavorando al Best Of mi sono reso conto di quante canzoni ho cantato negli anni. Riadattarle è stato bellissimo. Quando una canzone è fatta bene si adatta a qualunque vestito. Mi sono accorta che ogni pezzo potrebbe uscire come singolo anche domani!”

Una carriera lunga oltre un decennio e sempre in prima linea.

“Ho sempre fatto battaglie sociali e alcune canzoni vanno in quella direzione. Sono passati quasi dieci anni da ‘Non è l’inferno’, brano con cui ho vinto Sanremo. Ringrazierò sempre Kekko Silvestre per avermela donata. Oggi la canto con più forza. È una canzone di cui sono sempre orgogliosa!”

