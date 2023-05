Torna Emis Killa e va primo in tutte le classifiche. Annunciati nuovi live per novembre 2023

Emis Killa, a cinque anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti da solista, Supereroe del 2018, è tornano con Effetto notte e ha conquistato la prima posizione delle classifiche album, vinili e singoli FIMI in una settimana in cui uscivano anche artisti come Gazzelle o le nuove leve Matteo Paolillo e Angelina Mango.

Emiliano nelle scorse settimane, dopo il sold out della data al Forum di Assago, aveva dichiarato che non avrebbe raddoppiato la data per rispetto al pubblico che ha creduto in lui comprando subito il biglietto dello show. Alla luce di questo risultato, primo posto con album e vinile con Effetto notte e primo posto nei singoli con On fire – Paid in full feat. Sfera Ebbasta, Vivo Concerti ha convinto il rapper ha lanciare nuove date per il mese di novembre, subito dopo la data del 28 ottobre 2023 al Forum di Assago.

EMIS KILLA TOUR 2023

Questo il calendario del tour nei club.

Sabato 4 novembre 2023 – Firenze @ Tuscany Hall

Martedì 7 novembre 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Mercoledì 8 novembre 2023 – Ciampino (RM) @ Orion

Sabato 11 novembre 2023 – Parma @ Campus Industry Music

Venerdì 17 novembre 2023 – Modugno (BA) @ Demodè

Venerdì 24 novembre 2023 – Brescia @ Gran Teatro Morato

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

