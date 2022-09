Emis Killa: a dieci anni dal lancio un concerto evento per celebrare “L’Erba cattiva”

Il 24 gennaio del 2012, più di dieci anni fa usciva L’Erba cattiva. l’album, ai tempi certificato con il disco di platino per oltre 60.000 copie fisiche vendute, permise a Emis Killa di varcare il confine e farsi conoscere anche da un pubblico mainstream.

Per celebrare questo disco così importante nel suo percorso artistico Emiliano ha deciso di organizzare un concerto evento unico in cui riproporre tutte le canzoni della tracklist tra cui spicca la super hit Parole di ghiaccio certificata con il doppio disco di platino.

Il decimo anniversario di L’erba cattiva si festeggerà domenica 4 dicembre 2022 presso i Magazzini Generali di Milano.

Il live, prodotto da Vivo Concerti, sarà l’occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano e consacrato la carriera di Emis Killa.

A seguire la parole con cui il rapper ha annunciato l’evento:

“Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima.

Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista.

Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live, ai magazzini generali, dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante.

Sarà un evento unico, per i fan più affezionati che sono cresciuti con quel disco. Ci vediamo lì.“