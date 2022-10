Emis Killa: sei sold out immediati per il tour celebrativo de “L’Erba cattiva”. Si aggiunge una data a Roma

Emis Killa non ha nemmeno fatto in tempo ad annunciare nei giorni scorsi il live celebrativo ai Magazzini Generali di Milano in cui riproporrà a dieci anni di distanza il suo disco cult, L’Erba cattiva che, non solo la prima data è andata in sold out immediatamente, ma sono state sei le date lanciate nei giorni successivi, anche queste tutte sold out.

Insomma, nell’attesa di sapere quando arriverà il nuovo album, il primo ufficiale con Sony Music dopo 17 con Jake La Furia e il Mixtape Keta Music Vol. 3, c’è tanta voglia di riascoltare Emiliano dal vivo. Per questo il rapper e Vivo Concerti, la società che organizza e produce lo spettacolo, hanno aperto le prevendite anche per una data a Roma.

Andiamo quindi a scoprire il calendario aggiornato dei live per il 10° anniversario de L’Erba cattiva:

Domenica 4 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Lunedì 5 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Mercoledì 7 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Giovedì 8 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Venerdì 9 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Lunedì 12 dicembre 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

Domenica 18 dicembre 2022 || Ciampino (RM) @ Orion Live Club – NUOVA DATA

I biglietti per la data di Roma saranno quindi disponibili a partire dalle ore 11:00 di giovedì 6 ottobre qui e dalle ore 11:00 di martedì 11 ottobre al link qui in basso.





L’appuntamento quindi è per domenica 18 dicembre presso l’Orion Live Club di Ciampino a Roma.