Dai genitori di Laura Pausini, Cricca di Amici... tutti scendono in strada per aiutare le persone colpite dall'alluvione

Dai genitori di Laura Pausini a Cricca di Amici di Maria De Filippi, insieme a tante persone comuni, volontari, forze dell’ordine e soccorritori. Tutti in queste ore stanno cercando di fare qualcosa per l’Emilia Romagna e i suoi abitanti.

Come è noto a tutti da giorni le immagini dei Telegiornali italiani, e non solo, ci mostrano il disastro che la pioggia e le alluvioni hanno creato, e continuano a creare, in Emilia Romagna. Al 19 maggio il conto delle persone che hanno perso la vita per questa calamità naturale sono 14.

Tra gli artisti che in queste ore stanno facendo il possibile per aiutare la popolazione, sia concretamente che tramite appelli, c’è anche Laura Pausini. Anche il paese in provincia di Ravenna in cui Laura è cresciuta, Solarolo, è stato travolto dall’acqua.

Lì vivono le persone a lei più care. I suoi genitori, gli amici di sempre e c’è anche la sede del suo fan club che, proprio il prossimo 17 giugno in occasione dell’incontro annuale con i suoi fan, avrebbe dovuto essere inaugurato nella nuova veste di casa museo con i pezzi di storia e tutti i premi vinti dalla cantante.

Oggi il condizionale è d’obbligo in quanto in questo momento c’è altro a cui pensare e nessuno di può prevedere come si evolverà la situazione. Queste le parole postate da Laura sui social il giorno che tutto ha avuto inizio, il 17 maggio, proprio il giorno dopo il suo 49esimo compleanno…

“Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case – il suo messaggio postato sui canali social – Stiamo uniti anche da lontano. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti”.“

La Pausini in questi giorni ha più volte usato i suoi profili social per dare comunicazioni di servizio e manifestare vicinanza alla sua gente che con grande dignità prova a superare questo momento cupo. Anche i genitori della cantante, Fabrizio di 78 anni e Paola di 75, sono scesi per strada cercando di ripulire dal fango e di aiutare.

È stata Laura stessa a postare un loro scatto accompagnato da queste parole:

“Mamma e Babbo.

75+78

L’esempio di una vita.

Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai.“

Anche il giovane Cricca, cantante 18enne di Riccione lanciato nell’ultima edizione di Amici, si è recato a Forlì con la sorella per cercare di dare una mano alle persone con case e cantine allagate. Giovanni, questo il suo vero nome, ha lanciato un appello ai suoi coetanei:

“Parlo ai giovani Romagnoli come me, ma non solo… nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi di acqua. Fate girare. LA ROMAGNA NON MOLLA.“

IL VIDEO DI GIANNI MORANDI E L’INIZIATIVA PER L’EMILIA ROMAGNA

Anche Gianni Morandi nelle scorse ore ha parlato alle persone con una diretta Instagram dalla casa della sorella Nadia. In collegamento con lui anche i figli Marianna e Marco.

“Si stanno muovendo molti artisti e organizzatori con l’obiettivo di dare un contributo: ho sentito già diverse adesioni da parte di chi si è fin da subito dichiarato disponibile. Certo, bisognerà pensare allo spazio per mettere in piedi l’iniziativa: qualcuno addirittura pensava a Campovolo, o comunque un altro posto simile. A ogni modo, qui tutti parlano della nostra terra, l’Emilia-Romagna e da come ho potuto vedere, sono tanti i giovani e non solo che si sono già messi al lavoro”.

Nel frattempo per chi volesse dare un aiuto concreto qui sotto trovate l’immagine diffusa dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna.