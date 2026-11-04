Emili Kasa pubblica venerdì 6 novembre il nuovo singolo Non sono lei per Maciste Dischi. Il brano arriva dopo Goodbye (rabbia, ti giuro, come stai) e l’EP Kalimera, un lavoro che racconta la crescita e le difficoltà incontrate lungo il cammino.

Emili Kasa e Non sono lei: la ricerca di una casa dentro di sé

Dopo essere stata selezionata per il programma di Spotify RADAR, Emili Kasa pubblica un brano che esplora la sensazione di estraneità verso se stessi e racconta la difficoltà di convivere con una versione di sé distante.

Nel descrivere il brano, l’artista racconta: “Non sono lei è la continua ricerca di una casa, il tentativo di ritrovarmi. Nasce dalla sensazione di non riconoscermi più nei luoghi, nelle persone, negli amori che mi hanno tante volte confuso. Ma la verità è che la casa che tanto cerco è dentro di me e devo solo imparare a conviverci.”

Emili Kasa unisce nel brano la fragilità e il bisogno del contatto umano. Nella canzone l’insonnia, le dipendenze e la paura della solitudine fanno parte di un conflitto interiore dove convivono il desiderio di farsi salvare dagli altri e la consapevolezza di imparare a farlo da soli.

L’artista trasforma il brano in una confessione che non nasconde il dolore. Riconoscere ciò che fa male diventa il primo passo per comprenderlo. La musica diventa così uno spazio in cui far emergere paure, contraddizioni e pensieri difficili da esprimere.

Chi è Emili Kasa

Emili Kasa, nata nel 2005, cresce a Monte Urano, un piccolo paese marchigiano. Figlia di madre greca e padre albanese, costruisce un immaginario musicale che attraversa rap, R&B e pop contemporaneo, e la sua musica ne riflette le origini familiari.

Tra i riferimenti dell’artista ci sono Noizy, Dhurata Dora e Finem della scena albanese e, tra gli americani, Chris Brown, Travis Scott e Summer Walker. Non mancano influenze italiane come Madame, Mahmood, Massimo Pericolo e Lovegang.

A settembre 2025 l’artista esordisce con il singolo ELODIE, seguito a ottobre dal brano Pita Gyros e a dicembre dal suo EP d’esordio Kalimera. Il titolo dell’EP, dal greco “buongiorno”, rappresenta un atto di coraggio: affrontare la realtà con consapevolezza e accettare i propri vuoti.

A giugno 2026 Emili Kasa pubblica il singolo Goodbye (rabbia, ti giuro, come stai), poco dopo essere stata selezionata dal programma RADAR di Spotify, dedicato agli artisti emergenti.

Foto di Simone Biavati