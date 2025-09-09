Emili Kasa debutta con un inno alla vulnerabilità e presenta il nuovo singolo “Elodie”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Elodie (Maciste Dischi) è il nuovo singolo di Emili Kasa, che debutta con il racconto di un amore acerbo, contraddittorio e indimenticabile, catturando la vulnerabilità e l’urgenza tipiche dell’età in cui si vive tutto per la prima volta.

E, proprio a questo proposito, Elodie non cerca di edulcorare i ricordi, ma li restituisce nella loro essenza più autentica: dall’entusiasmo al disincanto, passando per la leggerezza e per tutte quelle ferite che – inevitabilmente – lasciano il segno.

Scritto insieme a Pablo America, il brano porta dunque fuori dalla cameretta le sensazioni di un’esperienza personale trasformata in musica. E il titolo? Elodie diventa il simbolo di una bellezza fragile e inafferrabile, che brilla anche nel momento in cui ferisce. È il volto di un amore giovane e assoluto, quello che travolge senza chiedere permesso.

“Elodie è il mio primo amore raccontato senza filtri: veleno e zucchero, tradimento e abbraccio, ti odio e poi ti amo nella stessa frase“, racconta Emili Kasa.

Poi, aggiunge: “Era una bellezza fragile, che mi faceva sentire comunque viva e bella, come Elodie. È il mio ricordo ingenuo di quando non sapevo distinguere il giusto dallo sbagliato. È il coraggio dalla paura, restando legata a poche scintille dentro tanto buio“.

Insomma, Elodie è una confessione intima, ma anche e soprattutto un manifesto generazionale, un inno alla vulnerabilità e al coraggio di lasciarsi travolgere da emozioni estreme, senza paura di perdersi.

“ELODIE”, CHI è EMILI KASA?

Classe 2005, Emili Kasa porta con sé un background musicale ricco di sfumature. Cresciuta a Monte Urano, un piccolo paese marchigiano, la giovane artista ha infatti la madre greca e il padre albanese.

Nel suo universo musicale la forza del rap e dell’R&B incontrano così la scena albanese di Noizy, Dhurata Dora e Finem, ma anche i grandi riferimenti americani come Chris Brown, Travis Scott e Summer Walker, senza dimenticare la nuova scena italiana (Madame, Mahmood, Massimo Pericolo e Lovegang).