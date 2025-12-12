“Kalimera”: Emili Kasa firma il suo primo EP tra risvegli imperfetti, fame emotiva e canzoni nate all’alba

Emili Kasa apre finalmente il suo mondo interiore con Kalimera, il primo EP della giovane artista marchigiana in uscita venerdì 12 dicembre per Maciste Dischi.

Un progetto che arriva dopo i singoli Elodie e Pita Gyros, anticipazioni che avevano già mostrato due sensibilità diverse dello stesso racconto: intimità e quotidianità, fragilità ed energia.

Classe 2005, cresciuta a Monte Urano, Emili Kasa porta nella sua musica un immaginario contaminato fin dall’infanzia. Figlia di madre greca e padre albanese, unisce l’energia dell’r&b e del rap alle influenze della scena balcanica, ai riferimenti americani come Chris Brown, Travis Scott e Summer Walker, fino alla nuova generazione italiana: Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Lovegang.

Dopo un anno di prime volte, palchi e nuove consapevolezze, Emili sceglie di tornare al punto zero: il mattino. Quel momento sospeso in cui sei ancora metà sogno e metà realtà, quando la vulnerabilità pesa più della luce. Kalimera diventa così un gesto di coraggio: alzare lo sguardo anche quando non si è pronti, accettare che qualcosa manchi ancora.

“Kalimera parla dell’imparare a crescere anche senza un manuale di istruzioni, della fame emotiva, relazionale, identitaria. Il titolo, che in greco significa ‘buongiorno’, diventa così un simbolo potente. Non è un augurio, ma un atto di coraggio: aprire gli occhi anche quando non si è pronti, accettare che qualcosa manchi ancora.”

A raccontarlo è la stessa Emili, che si mette completamente a nudo:

“Kalimera è il mio ‘buongiorno’. È il primo sorso di un caffè troppo amaro, la fame che arriva appena ti svegli. È un sogno lasciato a metà che continua a echeggiare anche ad occhi aperti. È la voce di tua madre che rimane una fiaba che non smetti mai davvero di ascoltare. Ma è anche l’ombra tra le lenzuola, la sveglia che graffia, quel momento in cui apri gli occhi e senti che ti manca ancora qualcosa.

Non so davvero spiegarvi tutto quello che provo ora. Vedere finalmente questo progetto fuori è come spogliarmi di tutte quelle cose che non sono mai riuscita a raccontare. Spero che, parola dopo parola, Kalimera diventi anche il vostro buongiorno. Il vostro e il mio inizio di qualcosa di stupendo. A chi ascolterà, a chi si ritroverà tra queste parole e queste note, vi voglio bene davvero. Quindi, buongiorno a tutti e buon ascolto.”