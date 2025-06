Per l’estate 2025 è in arrivo un nuovo featuring… Elodie e Sfera Ebbasta tornano a duettare?

Potrebbe arrivare molto presto un nuovo singolo per l’estate 2025 che vedrà Elodie e Sfera Ebbasta di nuovo insieme in un duetto estivo ma tutto urban.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione.

Un’estate 2025 trop-pop con Elodie e Sfera Ebbasta

A farlo intuire è una delle ultime foto pubblicate da Sfera Ebbasta su Instagram: in uno scatto di gruppo, tra diverse donne attorno a un’auto, compare anche Elodie, in versione sempre iper sexy. Un’apparizione che ha subito acceso la curiosità dei fan.

Una collaborazione tra i due non sarebbe nuova: la prima è arrivata nel 2023 con il brano Anche stasera, contenuto nell’album X2VR di Sfera e certificato con il triplo disco di platino. A distanza di due anni, i due artisti sembrano pronti a rimettersi in gioco insieme con una traccia che potrebbe diventare una protagonista dell’estate 2025.

elodie dopo sanremo, il disco e gli stadi… l’estate

Da una parte c’è Sfera Ebbasta, il “Re della trap”, artista più certificato in Italia in era FIMI con ben 232 dischi di platino e 22 dischi d’oro, e secondo solo a Guè per numero di featuring. Dall’altra c’è Elodie, reduce da un anno straordinario: la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7, l’uscita dell’album Mi ami mi odi, il nuovo singolo Mi ami mi odi e, soprattutto, i due live negli stadi a Milano (San Siro) e Napoli (Stadio Maradona), quest’ultimo previsto in onda prossimamente su Canale 5.

Elodie Sfera Ebbasta un singolo per l’estate 2025

Nel corso degli ultimi anni, Elodie ha costruito un solido profilo da artista trasversale, capace di destreggiarsi tra pop e rap, collaborando con Marracash, Guè, Gemitaiz, Fabri Fibra, Club Dogo, Ernia e Rkomi. Il possibile nuovo duetto con Sfera Ebbasta andrebbe così ad arricchire ulteriormente una carriera fatta di contaminazioni e sperimentazioni, sempre con lo sguardo rivolto verso le hit.

Non resta che attendere conferme ufficiali, ma una cosa è certa: se davvero il nuovo singolo arriverà, ci sarà da ballare.