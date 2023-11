Sfera Ebbasta 24 ore di record con “X2VR”. Il disco è il più ascoltato di sempre su Spotify Italia al debutto e San Siro è sold out!

Il precedente record di album più ascoltato in Italia in sole 24 ore apparteneva a “Famoso” di Sfera Ebbasta. Ora il record è stato battuto e a farlo è stato proprio lo stesso Sfera che è riuscito a superare il suo stesso risultato con il nuovo album, “X2VR“.

L’album lanciato dal King della trap italiana nel 2021 raccolse oltre 16 milioni di stream su Spotify in 24 ore andando a battere il disco d’esordio di thasup (oltre 13 milioni), il Machete Mixtape (13 milioni) e Persona di Marracash ( oltre 10 milioni).

Per l’esattezza gli streams di “Famoso” nelle prime 24 ore furono 16.264.218 ora con “X2VR“, fuori dal 17 novembre, Sfera si supera di oltre 2 milioni di unità. Sono infatti 18.323.573 gli ascolti collezionati dalle 12 tracce contenute nel nuovo disco.

E la vittoria su stesso è ancora più schiacciante se contiamo che “Famoso” contava 17 canzoni, 5 in più di questo nuovo lavoro di Gionata. La media nelle 24 ore per brano di “X2vr” è infatti di 1.527.798 ascolti a brano, quella del disco precedente di 956.721.

Com “X2VR” Sfera Ebbasta si è preso nel giorni di uscita il monopolio assoluto della Top 50 Italia su Spotify con i 12 brani dell’album che occupano le prime 12 posizioni e nessun pezzo con meno di un milione di strams.

Tutte le tracce del progetto sono entrate nella Top 200 Global Chart di Spotify, con “G63” feat. Lazza & Shiva che ha debuttato addirittura in Top 50. Sfera Ebbasta soffia sul fuoco del successo portandosi inoltre, unico tra gli europei, nella Top 10 degli artisti più ascoltati al mondo su Spotify, e al primo posto in Italia.

I numeri di Spotify, piattaforma streaming più utilizzata in Italia, si ripetono anche su Apple Music dove il disco occupa le prime 12 posizioni della Top 100 Italia. “X2VR” è anche l’album più ascoltato su Amazon Music, mentre il video ufficiale di “VDLC” è subito balzato al #1 delle tendenze di YouTube.

SFERA EBBASTA, un successo anche live

I risultati del nuovo disco sono accompagnati da un altro successo annunciato dal rapper stesso sui social. Il suo concerto allo Stadio San Siro di Milano previsto per il 2024 è andato sold out in meno di 24 ore, un traguardo importantissimo per un artista di matrice rap/trap.

Queste le parole di Sfera Ebbasta:

“Spero di continuare ad avere le stesse paure che avevo prima di salire sul palco prima di Marra nel 2015.

Le stesse paure che avevo prima che uscisse questo disco

E le stesse paure che ho avuto quando mi hanno proposto il concerto a San Siro.

X2VR é il disco più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia.

San Siro é sold out in meno di 24h.

Grazie a tutti.

MONEY GANG FINCHÉ SIAMO VIVI“

