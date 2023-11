Sfera Ebbasta testo, significato e video di “G63”, terza traccia contenuta in “X2VR”

Sfera Ebbasta G63 testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta g63 significato del brano e autori

La terza traccia dell’album è stata scritta da Sfera, con Shiva, Lazza e T9C. La produzione è di Charlie Charles e Finesse. Nel brano Gionata duetta con Lazza e Shiva.

I tre rapper si divertono in un brano che è un puro esercizio di stile rap con riferimenti alle donne che li rimpiangono, ai soldi, ai jet e a tutto quello che sono arrivati a toccare grazie al rap.

sfera ebbasta g63 testo, audio e video

Oh wow, Money Gang

G63 sotto l’hotel

Non ci penso alla mia ex

Scendo dal van, salgo sul jet

Ordino un Crispy McBac’

Okay, check, è Money Gang

Sanno che sono la wave

Aquanaut, nuovo Patek

Lei che si bagna, acqua, splash

Okay, un milli diventano tre

Poi quattro, poi cinque, poi sei, poi sette

Per i soldi c’abbiamo le antenne

Pure i muri qua c’hanno le orecchie

Culo su una BM’, foto del suo culo nei miei DM

Billion Headz Money Gang, Billion Headz Money Gang, ehi

Lo stiamo facendo sul serio, mi ami o mi odi, io manco ti cago

Uscito pulito dai rovi, da un letto di chiodi, dal filo spinato

Sono al top, frate’, non me ne vado

Richard Millie costa comе una Lambo

Chiamo Dani e arriva in un attimo

Pedigree, c’ho la scena al guinzaglio

Lеi dice che ha la malinconia

Ogni volta che ripensa a me

Dice che sono meglio dell’ex

Dice che sono meglio del next

Siamo cresciuti in periferia

Mo sono un principe come a Bel Air

Ha dodici posti come gli apostoli questo jet

G63 sotto l’hotel

Non ci penso alla mia ex

Scendo dal van, salgo sul jet

Ordino un Crispy McBac’

Okay, check, è Money Gang

Sanno che sono la wave

Aquanaut, nuovo Patek

Lei che si bagna, acqua, splash

Non fare il bad man oppure il randa

Che non sei Batman, frate’, sei Ranma

Laurea per strada, fra’, non ad Harvard

Frate’, fai acqua, colpa del karma

Non dire: “Bando” con la tua banda

Un mio fra’ è Rambo, un mio bro è Van Damme

Uno ha un’AK, l’altro ha un farfalla

Uno come te strada come fa a farla?

Ho una milf con me come Stifler

Guardami in VFX come Spielberg

Zzala, fra’, sono un cult come “Still D.R.E.”

Tu non dubitare mai della mia street cred

Dice: “Ti amo”, mentre cola il rimmel

Ma mi sembra una falsa un po’ cagna

Tu hai creduto che fossero killer

Quattro bimbi col passamontagna (Ah), eheheh

Avevo finito il cash (Mai), però adesso sono back in biz

Gliel’ho dato in un motel (Ahi), cercava l’amore, Black Eyed Peas

Il tuo disco, frate’, è un pacco vero

Frate’, è proprio un liscio meritato

Non ti faccio ‘sto regalo

Non ti piscio che ti lavo (Santana)

Ehi, Money Gang, Money Gang, Santana

Ci inseguono i fans, falchi, droni in aria

Verso lean, non è acqua santa

Solo mezza linea costa tre e cinquanta

Sai che dietro ho sempre una 38

Giga, non è mica il numero di scarpa

Le tue rime van dalla A alla Z

Le mie vanno dalla A alla K (Milano)

Fra’, come fanno ad odiarmi

Se non so nemmeno che esistono?

E, solo se è stata scopata

Dopo può far parte di un video

Conti larghi che scoppiano il PIN

Ho amici magri perché se la sippano (Slime)

Fanta esotica come uno strip show

I miei ti strappano via il sorriso

Ho una stick dentro i jeans Evisu

Ti può trasformare in zuppa di miso

Raga’ in guardia ventiquattro sette

A vent’anni già le rughe in viso

Metto Corsico sopra la mappa

Dovrai abituarti a veder la mia faccia (Milano)

Sono al top, chiamo Sfera, poi Lazza

A Milano una corona non basta (Milano)

G63 sotto l’hotel

Scendo dal van, salgo sul jet

Okay, check, è Money Gang (Oh wow)

Aquanaut, nuovo Patek

Lei che si bagna, acqua, splash

G63 sotto l’hotel (G)

Non ci penso alla mia ex

Scendo dal van, salgo sul jet

Ordino un Crispy McBac’

Okay, check, è Money Gang

Sanno che sono la wave

Aquanaut, nuovo Patek

Lei che si bagna, acqua, splash