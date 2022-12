Elodie torna a Sanremo e annuncia album, docu-serie e concerto al Forum

Elodie nuovo singolo, album e… tanto altro.

La cantante è tra gli artisti in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio 2023.

Il cast è stato annunciato da Amadeus nel corso del TG1 delle 13:30 di domenica dicembre e vede la cantante, amata e acclamata dal pubblico italiano, tornare tra i protagonisti per calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston a tre anni dalla sua ultima partecipazione, nel 2020, quando si presentò con il singolo “Andromeda”.

Il successo, da quel momento in poi, fu così vasto che l’anno successivo Elodie è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della seconda serata della 71ª edizione, dimostrando definitivamente il suo talento non solo grazie alla musica ma anche con i suoi monologhi. Più in generale, tutte le sue performance hanno conquistato il pubblico a casa e la

critica.

In questo ultimo mese del 2022 Elodie riconquista l’Ariston in gara ma è pronta anche a scalare le classifiche a brevissimo con l’uscita di un nuovo singolo che anticipa il futuro album.

Nel 2023, oltre Sanremo e l’album, arriveranno anche due progetti di grande importanza per la sua carriera e il suo percorso artistico: dopo l’esperienza da protagonista al cinema nel film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa nei panni di Marilena Camporeale, sarà protagonista della sua prima docu-serie.

Tornando alla musica, Elodie ha ufficialmente annunciato anche il suo primo live al Mediolanum Forum di Assago.

Tutti questi progetti, al momento, non hanno date ufficiali ma è probabile che entro la fine dell’anno arriveranno quasi tutti i dettagli del caso.