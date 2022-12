Elodie, il nuovo album in uscita a a febbraio è ‘Ok. Respira’

Elodie Ok respira significato del testo del nuovo singolo.

Soltanto poche ore fa abbiamo riportato in questo articolo la notizia che Elodie sarà una delle assolute protagoniste del 2023 e non solo per la partecipazione a Sanremo ma anche perché ha annunciato in un solo colpo l’arrivo del nuovo singolo, nuovo album, d una docu-serie e il primo live al Forum.

A brevissima distanza da questo maxi-annuncio, la cantante e attrice svela il titolo e la data di uscita del nuovo album, oltre alla data di uscita del singolo che altro non è che la title track del progetto.

L’album si chiamerà ‘Ok. Respira’ e uscirà il 10 febbraio, come da previsioni, in concomitanza con la presenza al festival e sarà anticipato questo venerdì, come detto, dal singolo omonimo ‘Ok. Respira’.

Con tre mesi d’anticipo è stato anche reso disponibile il pre-save e il pre-add sulle piattaforme di streaming.

Elodie ok respira significato del brano e autori

‘Ok. Respira‘, pronunciato come fosse un mantra, è un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo. Il singolo ha sonorità dance e un testo che racconta l’importanza di valorizzarsi, celebra la propria indipendenza e l’amore per se stessi.

Il brano è scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie e il team ITACA che ha prodotto il brano.

Elodie ok respira testo e audio

In arrivo il 9 dicembre.