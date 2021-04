Il senatore Pillon risponde ad Elodie sulla Legge contro l'omofobia... " Anche per oggi niente Zan con buona pace di Elodie e la compagnia cantante"

Dopo avervi raccontato ieri delle dichiarazioni sui social di Elodie, da sempre schierata a favore della lotta contro l’omofobia, ed ora ancora più determinata a battersi sensibilizzando le persone senza mandarle a dire (trovate tutto qui), che l’interlocutore sia il Vaticano (qui) così come i politici , in giornata è arrivata anche la risposta del Senatore Leghista Simone Pillon.

Una risposta che lascia intendere che i diritti di tanti uomini e donne ma, sopratutto, di tanti giovani ragazzi che convivono con la paura, il bullismo e la violenza, ma non solo, anche con la depressione, la non accettazione e pensieri suicidi causati da una gran parte della società che ancora non accetta che non è importante chi si ama, ma farlo con rispetto dell’altro, non sono la priorità di un paese importante come l’Italia.

E così, mentre il popolo politicamente schierato riempie di insulti misogini e sessisti che meriterebbero un’immediata denuncia postale da parte di Elodie (uno a caso? “Le puxxxne non dovrebbero stare in televisione“), il Senatore non solo non interviene per smorzare i toni ma, felice che la legge grazie al Centrodestra sia ancora ferma, afferma quanto segue:

“Ufficio di presidenza sconvocato. Anche per oggi niente Zan. Ne parleremo più avanti con la speranza che prevalga il buon senso. La commissione giustizia sta lavorando febbrilmente per approvare il decreto sul riordino dell’esame di avvocato. Decine di migliaia di giovani attendono di poter svolgere la prova per cominciare un’attività professionale. Penso che queste dovrebbero essere le vere priorità, con pace di Elodie e di tutta la compagnia cantante.“

Certo, queste sono le priorità della vita, e il buon senso è lasciare che tanti ragazzi continuino a subire solo perché esistono.