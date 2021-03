Elodie, Laura Pausini, Chiara Galiazzo… sono diversi gli artisti che si sono sentiti di dire qualcosa, anche solo con un’immagine, in risposta alla nota del Vaticano, approvata da Papa Francesco, che vieta e benedizioni alle coppie appartenenti alla comunità LGBT.

La nota diffusa afferma, tra le altre cose, che:

“La benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita. Di conseguenza, per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l’essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni. Per tale motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso. La presenza in tali relazioni di elementi positivi, che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare, non è comunque in grado di coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore.”

E ancora…

“..nel contempo, la Chiesa rammenta che Dio stesso non smette di benedire ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui «siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare». Ma non benedice né può benedire il peccato: benedice l’uomo peccatore, affinché riconosca di essere parte del suo disegno d’amore e si lasci cambiare da Lui. Egli infatti ‘ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo’.”

Elodie, ma non solo, risponde…

Diversi artisti hanno manifestato il proprio dissenso su questa questione. Per esempio Chiara Galiazzo e altri ancora hanno postato una pagina di The Vision con scritto: “Per la chiesa è illecito benedire le unioni tra persone dello stesso sesso. Che bello sarà il giorno in cui all’Italia non interesserà più cosa dice o fa la chiesa riguardo la libertà di amare chi si vuole“.

Laura Pausini dal canto suo ha preferito pubblicare la foto di due coppie, una al femminile e una al maschile, di amici che si baciano aggiungendo una citazione di dalla prima lettera di Giovanni 4:8: “Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.”

Il cantautore e autore Roberto Casalino ha invece commentato un articolo de La Repubblica scrivendo: “E va bè, vorrà dire che ci si amerà ancor di più senza benedezione“.

Sicuramente l’artista che si è esposta maggiormente, scatenando un vero e proprio plebiscito sul web, è stata Elodie. Queste le sue parole: