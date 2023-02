A pochi giorni da Sanremo 2023 Elodie lancia “Purple in the Sky” scritta con Mahmood, Petrella e Dardust

Elodie Purple in the sky testo e significato del primo brano contenuto nell’album Ok.Respira, pezzo lanciato sulle piattaforme digitali venerdì 3 febbraio 2023.

Mancano pochissimi giorni al Festival di Sanremo. Quest’anno Elodie calcherà il palco dell’Ariston come artista in gara per il terzo anno e, qualche giorno dopo, il 10 febbraio per l’esattezza, lancerà il suo quarto progetto discografico, Ok. Respira (qui la nostra videointervista).

La cantante ha scelto di anticipare sia l’uscita del disco che il Festival pubblicando la prima traccia contenuta nel disco, Purple in the sky.

Elodie Purple in the sky significato del brano

Il pezzo, prodotto da DRD (ovvero Dario Faini/Dardust) è stato scritto dalla stessa Elodie con Faini, Davide Petrella e Mahmood. E l’influenza nel testo di quest’ultimo, che tra l’altro compare anche come guest con la sua voce in sottofondo nei ritornelli, si sente.

Dopo Andromeda qui è Sirio, altra costellazione citata in una canzone su un amore che riusciva a far bene ma anche male, che avvicinava ma al tempo stesso allontanava.

Elodie Purple in the sky testo e audio

Scuse, ballo senza voce

sento la tua voce che piano si porta vicino

tu mi facevi sentire invisibile,

sola lontana da Roma

l’illusione di stare bene se dico la verità

quando allo specchio mi vedo cambiata

Luce verde aurora boreale

mani fredde non mi allontanare

se hai paura non dimenticare

me lo hai detto tu che tutto torna uguale

me lo hai detto tu

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria

prima di Sirio

Scuse, inchiostro sulle cose

notte nero pece sei sulla cima dell’Everest

come un pensiero lanciato nell’etere

grida, mescolo una soda

una stanza vuota, l’ennesimo albergo di una città

che non sa niente di come mi sento ma

Luce verde aurora boreale

mani fredde non mi allontanare

se hai paura non dimenticare

me lo hai detto tu che tutto torna uguale

me lo hai detto tu

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria

prima di Sirio

Luci spente, non guardarmi male

vieni qui fammi precipitare

se hai paura non dimenticare

non si vede Sirio non so dove andare

non so dove andare

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria

prima di Sirio

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria

Foto di Giampaolo Sgura