Elodie videointervista: “a Sanremo racconto le mie nuove sicurezze, non solo quella dei social e lo vedrete”

Elodie è una delle big, ormai, della musica italiana e torna a Sanremo per la quarta volta, la terza in gara.

L’abbiamo incontrata nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo album, in uscita il 10 febbraio, ‘Ok. Respira‘ e del suo docu-film in tre puntate ‘Sento Ancora La Vertigine‘ dal 20 febbraio su Prime Video.

“Aspetto Sanremo con ansia ma, subito dopo, mi concentrerò sull’attesa del live al Forum che ho desiderato per tanto tempo. Al festival mi piacerebbe raccontare una mia sicurezza serena che ho acquisito nel tempo e vorrei farlo con la canzone e anche con il look. Per il live immagino una grande festa dove tutti possono divertirsi. Punto ad attirare l’attenzione ma allo stesso tempo a lasciare la libertà di divertirsi”

Nel trailer del docu-film Elodie dice che Sanremo le ha sempre regalato qualcosa di inaspettato in passato. Quest’anno, invece, ecco l’obiettivo:

“Difficile da dire, mi piacerebbe sembrare una Signora che sa da dove viene, consapevole di chi è, da dove viene, perché è lì e dell’età che ha. Ripeto, voglio portare la mia sicurezza, la voglia di spaccare tutto ma sempre con serenità. Sfrutterò bene i miei 3 minuti e 20 secondi”.

Passando proprio al docu-film, l’esperimento è nuovo e vedremo una Elodie inedita:

“Ho approcciato a questo progetto con molta serenità, senza pensare di dover raccontare per forza qualcosa. Esce fuori una grande normalità che sui social non mostro. Non sono il tipo di persona che prende il telefono e racconta la propria vita, non fa parte di me. Mi piace l’idea di raccontare cosa c’è dietro alle telecamere. Quello che faccio è un gioco, una proiezione ma dietro c’è tanto altro e voglio raccontarlo. Sono buffa, sono sboccata e non vivo tutto il giorno pensando di fare sempre lo show. Non ho quel tipo di ricerca ossessiva nel farsi vedere sempre truccata e ben vestita.”

Tornando a Sanremo, una delle novità la porta proprio Elodie con la presenza dell’esordiente Big Mama e la cover di ‘American Woman‘:

“Big Mama è esplosiva, l’ho vista nelle prove e sono rimasta affascinata. Lei è del 2000, è giovanissima, ma ha una consapevolezza di se, del suo corpo che mi ha rapita. Un messaggio che voglio portare sul palco anche grazie alle sue barre che farà in italiano. Sarà un plus importante”

L’ultima nota è per l’album, ‘Ok. Respira‘ che, come detto, verrà pubblicato durante la settimana sanremese:

“E’ un album che racconta questi ultimi due anni, con sonorità belle spinte. Quasi più della metà è uptempo e finalmente sono riuscita a mettere dentro i miei ascolti. In qualche modo è un album che fa pace con me stessa e con il mio primo disco che aveva tante ballad. Quello non è un album con un linguaggio che non voglio più usare, semplicemente sono cambiata e volevo raccontare le mie cose usando un’altra chiave di lettura”

Ricordiamo che Elodie sarà in gara con il brano ‘Due‘.

video intervista a elodie

https://youtu.be/ogtPLOGa1HM

Foto di Giampaolo Sgura