Elodie: “Parte del rap, oggi, è giovane e scadente”, ma Artie 5ive e Rondodasosa…

Negli ultimi giorni esse Magazine ha spolverato alcune dichiarazioni rilasciate da Elodie ai microfoni di Rockol in occasione dell’uscita dell’EP “Red Lights” che finora erano state per lo più ignorate, mentre adesso – a distanza di un mese – arriva la risposta di Artie 5ive e Rondodasosa.



Ma, partiamo da quanto detto da Elodie, che non si è di certo tirata indietro di fronte al sessismo nell’attuale scena rap: “Una parte del rap odierno è molto giovane e scadente. Forse vedono l’uomo etero in una maniera un po’ vecchia ed emulano un modello americano, non so. Comunque è utile per capire. Non mi piacciono, non li comprendo, e non ci collaborerei mai”.

Parole che, seppur con un certo ritardo, non sono affatto passate inosservate, suscitando la reazione di Artie 5ive, che nelle proprie stories ha scritto: “Tra un anno useremo questa storia per ricordarci della cazzata che ha detto. Alla fine, non è dal pop leggero che partono le rivoluzioni“.

Ad appoggiare il collega è poi arrivato anche Rondodasosa, che ha commentato ironicamente il post di esse Magazine, scrivendo: “Siamo giovani e scadenti. Mai che ti supportano in sto Paese“.

Sotto il post anche un commento della stessa Elodie, che ha rimarcato il pensiero sopra espresso con parole molto forti, che riportiamo qui di seguito: “Mascolinità tossica. Andate in terapia, siete malati!“.

Artie 5ive e Rondodasosa contro Elodie

Ciò che probabilmente è sfuggito ad Artie 5ive e Rondodasosa è che Elodie non si è schierata contro la scena rap, ma ha criticato una certa attitudine – ormai fin troppo diffusa -, nonché alcune delle tematiche affrontate dalle nuove generazioni di rapper italiani.

D’altronde, nel corso della sua carriera l’artista ha più volte collaborato con rapper: da Fabri Fibra (“Mal di testa“) a Gemitaiz (“Non è la fine“), passando per Rkomi (“La coda del diavolo“) e Marracash (“Margarita“), con il quale Elodie si è addirittura frequentata per circa due anni.