Nastro d’Argento a Elodie e Matilda De Angelis (ma l’attrice non ci sta…)

Giugno 2025, Elodie vince il Nastro d’Argento.

Dopo aver cantato in due stadi – San Siro e il Maradona – con i suoi live, Elodie aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera, ma questa volta lontano nel mondo cinematografico, arte che da qualche anno sta coltivando in parallelo alla musica.

L’artista romana è stata premiata con il Nastro d’Argento come Miglior Attrice non Protagonista per il film Fuori, diretto da Mario Martone.

elodie in “Fuori”: tra carcere, letteratura e realtà

Ambientato nella Roma dei primi anni ’80, Fuori racconta la storia di Goliarda Sapienza, scrittrice colta e ribelle, autrice dell’opera L’arte della gioia, ignorata per anni dalle case editrici e diventata un cult solo dopo la sua morte.

Una figura scomoda e potente, portata sullo schermo da un cast corale in cui Elodie ha trovato spazio accanto ad attrici navigate.

la polemica di Matilda De Angelis

Il Nastro d’Argento come Miglior Attrice non Protagonista però, è stato assegnato ad Elodie in ex aequo con Matilda De Angelis.

L’attrice, intervistata da Il Fatto Quotidiano, non ha usato mezze parole per manifestare il suo scontento:

“È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso. Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità“.

Elodie e il cinema: non proprio un debutto

Elodie ha debuttato sul grande schermo nel 2022 con Ti mangio il cuore, ottenendo il Ciak d’oro come Rivelazione dell’anno. Il brano Proiettili (Ti mangio il cuore), cantato con Joan Thiele, ha poi vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale.

Nel 2025 Elodie ha recitato anche in Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini.

I Nastri D’Argento 2025, ricordiamo, hanno premiato come miglior canzone, Canta ancora di Arisa.