Elodie scatenata e sensuale nel dance video ufficiale di Tribale

Dopo una lunga attesa, Elodie di Patrizi ha finalmente pubblicato il tanto atteso secondo video ufficiale di Tribale, il nuovo singolo con cui ha deciso di farci ballare per tutta la stagione estiva 2022 (e oltre, ovviamente).

Il video, pubblicato quest’oggi (13 luglio) su Youtube e Vevo, vede Elodie su sfondo bianco, scatenarsi con un gruppo di ballerini ed è la versione “dance” del video ufficiale del pezzo. La prima clip di Tribale era già uscita a poche ore dalla pubblicazione della canzone su tutte le piattaforme lo scorso 10 giugno.

La dance clip di Tribale era già stata presentata in anteprima al pubblico durante una live TikTok dal suo profilo ufficiale.

Tutto quello che c’è da sapere sul dance video di Tribale

Elodie per la prima volta si cimenta con un video dance. Per l’occasione, l’artista interpreta una coreografia che è stata realizzata per l’occasione da Gabriele Esposito (celebre per essere uno dei ballerini professionisti di Amici, oltre ad uno dei suoi più grandi amici). Il tocco di Esposito trasforma in gesto e movimento la sua Tribale, singolo prodotto da ITACA e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie.

Nel video, la cui produzione è stata affidata a Borotalco.tv (per la direzione di Attilio Cusani) il linguaggio musicale si materializza diventando danza e raccontando una Elodie in costante evoluzione. La cantante si dimostra anche stavolta sempre alla ricerca di nuove modalità di espressione.

In una manciata di ore, il video ha già raggiunto quasi 20.000 visualizzazioni, mentre la prima clip uscita giorni fa è già a quota 3,9 milioni. Con Tribale, Elodie si è candidata a diventare una delle regine di questa bella stagione, dopo i fortunati tormentoni Ciclone (con Takagi e Ketra) e Guaranà.

Qui sotto potete recuperare il nuovo video di Elodie.