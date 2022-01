Elisa: svelata la tracklist, i duetti e i produttori del nuovo album. Da Rkomi a Giorgia, da Elodie a Jovanotti

Elisa nuovo album tracklist, duetti e produttori del doppio disco che il 18 febbraio, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, segnerà il ritorno discografico della cantautrice.

Ritorno al futuro / Back to the future, questo il titolo doppio del disco che sarà diviso in due con parte delle canzoni in italiano (12 tracce) e altre in inglese (13) per un totale di 25 canzoni.

E se per le canzoni in inglese non sono previsti duetti, in quelle italiana sono presenti diverse collaborazioni importanti da Rkomi, con cui Elisa ha già collaborato in Blu, Jovanotti e un brano tutto al femminile, Luglio, con Elodie, Giorgia e Roshelle.

Tra i produttori, oltre al compagno Andrea Rigonat, alcuni dei nomi più caldi del momento. Da Mace a Venerus, da Drd (Dardust) a Don Joe e ancora Shablo, Marz, Zef e la stessa Elisa.

A seguire tutti i dettagli sul disco e i link per il pre order delle versioni in cd e vinile. Ovviamente nel progetto sarà compresa O forse sei tu, la canzone che vede il ritorno in gara di Elisa a Sanremo a 21 anni dalla vittoria.

Elisa nuovo album tracklist duetti e produttori

RITORNO AL FUTURO

A Tempo perso – Prodotta da Sixpm Seta – Prodotta da Drd Come Sei Veramente – Prodotta Andrea Rigonat, Add. Prod. Michelangelo O Forse Sei Tu – Prodotta da Andrea Rigonat Litoranea – Prodotta da Elisa & Mace Quello Che Manca Feat. Rkomi – Prodotta da Sixpm Luglio feat. Elodie, Giorgia, Roshelle – Prodotta da Elisa & Mace Come Te Nessuno Mai – Prodotta da Andrea Rigonat Non Me Ne Pento – Prodotta da Don Joe Palla Al Centro feat. Jovanotti – Prodotta da Drd Chi Lo Sa – Prodotta da Andrea Rigonat Quando Arriva La Notte – Prodotta da Mace & Venerus











BACK TO THE FUTURE